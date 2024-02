Prozess in Augsburg

11:40 Uhr

Steuerhinterziehung in Asia-Restaurant: Chefin muss für Jahre ins Gefängnis

Plus Frühere Verantwortliche eines Augsburger Asia-Lokals sollen massiv bei der Steuer getrickst haben. Für eine 55-Jährige endet der Prozess nicht nur mit einer Haftstrafe.

Es lief wie bei einem Zaubertrick. In einem Moment waren die ausgestellten Rechnungen in der Buchhaltung des Restaurants noch vorhanden, wenige Mausklicks später waren sie dank einer speziellen Funktion im Kassensystem namens "Multiway" plötzlich verschwunden. Dem Finanzamt sollte nichts auffallen, das war die Idee. Es klappte auch eine ganze Weile. Die Ermittler kamen den früheren Verantwortlichen eines beliebten Asia-Restaurants in Augsburg dennoch irgendwann auf die Spur. Am Amtsgericht ist nun eine 55-Jährige zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden, zudem muss die Frau dem Staat viel Geld zurückzahlen.

Ursprünglich hatte sich das Verfahren vor dem Amtsgericht Augsburg gegen vier ehemalige Chefs oder zumindest formell leitende Angestellte des Restaurants gerichtet, drei Männer und eine Frau, alle haben sie chinesische Wurzeln. Es ging dabei um den Vorwurf, dass sie - auch dank "Multiway" und der eingebauten Software "Win-Restaurant" - von 2011 bis 2019 bei Abgaben an den Staat getrickst haben sollen; insgesamt ging es um eine Schadenssumme von mehr als einer Million Euro.

