Stiefvater soll zwei Mädchen hundertfach missbraucht haben

Plus In einer Patchworkfamilie in Augsburg soll es fast jede Nacht zu Übergriffen gekommen sein. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, der Staatsanwalt fordert über neun Jahre Haft.

Von Klaus Utzni

Immer nachts zwischen 2 und 3 Uhr soll er in das Zimmer gekommen sein, sich an die Bettkante gesetzt und sie an intimen Stellen angefasst, sich dabei dann auch selbst befriedigt haben. Über Jahre hinweg soll ein 42-jähriger Mann zwei Mädchen in einer Patchworkfamilie in Augsburg sexuell missbraucht haben. In einem Prozess vor dem Landgericht wirft Staatsanwalt Stefan Grunow dem Angeklagten die ungeheure Zahl von hochgerechnet über 1000 einzelnen Übergriffen vor. Schon 2019 hatte sich eines der Mädchen einer Familienhelferin des Jugendamtes offenbart, die Vorwürfe gegen den Angeklagten dann aber wieder zurückgenommen. Erst 2022 nahm das Jugendamt die fünf Kinder aus der Familie, die Ermittlungen kamen ins Rollen, der 42-Jährige wurde im Dezember 2022 verhaftet. Die Lebensgeschichte des Angeklagten, der von den Anwälten Hans-Christian Arnsperger und Catharina Müller verteidigt wird, ist ungewöhnlich.

Der in Nigeria geborene Mann war, wie er selbst angibt, als Kleiderverkäufer und Journalist tätig, wollte dann mal Pastor, mal in den Vereinigten Staaten FBI-Agent werden. 2010 kam er nach Deutschland, begann eine Beziehung mit der Mutter dreier Kinder und zog dann 2014 in deren Wohnung in Augsburg ein. Im Oktober 2015 wurde eine gemeinsame Tochter geboren, im Juli 2017 ein Sohn. In der Dreizimmerwohnung lebten nun fünf Kinder, drei Mädchen und zwei Buben. Ende 2019 flog der Angeklagte in sein Heimatland, wo er eine weitere Beziehung aufnahm, eine Tochter zeugte und deren Mutter dann Ende 2021 in Nigeria heiratete.

