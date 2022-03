Unfall auf der B17 war Mordversuch: Fahrer muss zehn Jahre in Haft

Ein 49-jähriger Mann hat nach Ansicht des Landgerichts bewusst versucht, seine Frau bei einem Unfall auf der B17 bei Augsburg zu töten. Überraschend kam das Urteil nicht mehr.

Valentin G. (Name geändert) hat versucht, seine Frau umzubringen. Dazu steuerte er seinen Toyota Auris am Morgen des 24. März vergangenen Jahres zwischen den Ausfahrten Inningen und Königsbrunn-Nord gegen einen Baum, wohl mit durchgedrücktem Gaspedal und mehr als 100 Stundenkilometern. Die 8. Strafkammer des Landgerichts war von der Schuld des Angeklagten überzeugt, wie der Vorsitzende Richter Roland Christiani im Urteil am Donnerstag sagte. Das Gericht verurteilte den 49-jährigen Rumänen zu zehn Jahren Haft. Nach der Beweisaufnahme bleibe "nichts anderes übrig als ein absichtliches Zufahren auf den Baum", sagte Christiani.

Es grenzte an ein Wunder, dass aus diesem Wrack jemand lebend herauskam, sagten damals Einsatzkräfte. Das Fahrzeug war auf der B17 bei Augsburg gegen einen Baum gekracht. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg (Archivbild)

Mordversuch auf B17: Valentin G. in Augsburg zu zehn Jahren Haft verurteilt

Dem Urteil vorausgegangen war eine aufsehenerregende Verhandlung: Der Angeklagte hatte die Vorwürfe gegen ihn stets bestritten, seine Anwälte am Vortag bei den Plädoyers einen Freispruch für ihren Mandanten gefordert. Eine Verurteilung von Valentin G. hatte sich allerdings abgezeichnet; zu desaströs waren Gutachten unterschiedlicher Sachverständiger für ihn ausgefallen. Ein medizinischer Sachverständiger kam etwa zu dem Schluss, dass das äußere Geschehen wohl nicht zu einem Einschlafen als Ursache passe. So müsse vor dem Aufprall eine Lenkbewegung erfolgt sein, da das Auto gerade auf den Baum zusteuerte; dies spreche eher für das Bild "eines willkürlich gesteuerten Lenkmanövers".

Auch die anderen Umstände deuteten nicht auf Sekundenschlaf im Auto hin. Dieser erfolge in der Regel erst nach einer gewissen Zeit, lange vorher gebe es erste Müdigkeitsanzeichen wie Gähnen - und zumeist auf langen und monotonen Fahrten, nicht im morgendlichen Berufsverkehr, der Aufmerksamkeit erfordert, auf einer Strecke von zehn Kilometern. Es gebe auch keine medizinischen Hinweise auf einen Krampfanfall vor der Karambolage oder auf einen Schlaganfall.

Prozess um Mordversuch: Ermittler sehen Eifersucht als Motiv

Auch äußere Auslöser für den Unfall gab es Zeugenaussagen zufolge nicht, kein drängelndes Fahrzeug von hinten etwa, kein Hindernis auf der Straße, kein Tier auf der Straße. Die Staatsanwaltschaft hatte im Plädoyer sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 49-Jährigen verlangt. Der Angeklagte, sagte Staatsanwalt Thomas Junggeburth zum Motiv, habe den Trennungswunsch seiner Frau nicht akzeptieren können. Kurz vor der Tat habe die Trennungsphase auch eine neue Dynamik bekommen; Raluca G. hatte seit Längerem einen neuen Partner, nun suchten sie eine gemeinsame Wohnung. Beim neuen Partner der 35-Jährigen handelt es sich um den Vorgesetzten des Ehepaares, das gemeinsam bei Amazon in Graben gearbeitet und sich vor dem Unfall auf dem Weg zum Arbeitsort befunden hatte.

