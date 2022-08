Urteil gegen Pflegebetrüger ist rechtskräftig: Mann muss sechs Jahre in Haft

Augsburger Pflegedienste haben in großem Stil die Kassen betrogen. Ein Haupttäter muss sechs Jahre lang ins Gefängnis. Das Urteil fechtet er nun nicht mehr an.

Das Urteil gegen den Drahtzieher hinter einem Pflegebetrug in Augsburg ist rechtskräftig. Wie das Landgericht berichtet, haben sowohl der verurteilte 40-Jährige als auch die Staatsanwaltschaft ihren Antrag auf Revision zurückgezogen. Wie berichtet, war der Mann im März nach Monate langer Verhandlung von der 9. Strafkammer des Gerichtes zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 40-Jährige als faktischer Geschäftsführer des Augsburger Pflegedienstes PZA im Zeitraum von 2014 bis 2019 ambulante Pflegeleistungen gegenüber den Kostenträgern unzulässig abgerechnet hatte.

Der nachweisbare Betrugsschaden, den der Staatsanwalt nach der Beweisaufnahme beziffert hatte, liegt bei rund 2,5 Millionen Euro. Vorausgegangen war dem Urteil eine Einigung des 40-Jährigen mit den geschädigten Krankenkassen und Sozialhilfeträgern. Die Summe, die der Verurteilte im Rahmen eines Vergleiches an das inzwischen insolvente Unternehmen zurückzahlte, damit sie im Insolvenzverfahren an die Kassen und das Sozialamt weitergereicht werden konnten, war tatsächlich doppelt so hoch wie der im Prozess festgestellte Gesamtschaden, sie lag bei 5,1 Millionen Euro.

Pflegebetrug in Augsburg: Millionenschaden mit falschen Abrechnungen

Eine Mitangeklagte, eine leitende Angestellte der PZA, war wegen Beihilfe zum Betrug zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Das Urteil gegen die Frau ist ebenfalls bereits rechtskräftig. Das Verfahren gegen zwei weitere mutmaßlich Beteiligte ist noch beim Landgericht anhängig.

In den Augsburger Pflegeprozessen, die einer Groß-Razzia im Oktober 2019 folgten, geht es im Kern stets um einen vergleichbaren Verdacht: Die Unternehmen, die sich an eine russischsprachige Zielgruppe richteten und teils auch mit russischen Sprachkenntnissen warben, sollen Abrechnungen gefälscht haben, um Geld für scheinbar pflegebedürftige Patienten zu kassieren, die aber in Wirklichkeit gesünder waren als angegeben. So konnten die Firmen den Ermittlungen zufolge Leistungen abrechnen, die nie erbracht worden waren. (jaka)

