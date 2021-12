Prozess in Augsburg

Urteil: Warum Kuka einer sozialen Stiftung nicht eine Million Euro zahlen muss

Die Organisation Hilfe in Not verklagte die Augsburger Firma auf eine Million Euro. Hintergrund war eine Firmenübernahme aus dem Jahr 2016 - und eine Ankündigung von Kuka.

Von Jan Kandzora

Der Augsburger Roboterbauer Kuka muss einer sozialen Stiftung aus dem unterfränkischen Obernburg trotz einer entsprechenden Ankündigung im Jahr 2016 nicht eine Million Euro spenden. Das Landgericht Augsburg wies die Klage der Stiftung Hilfe in Not am Montag ab, wie eine Sprecherin des Gerichtes auf Anfrage mitteilt. Wie berichtet, war der Hintergrund des Rechtsstreites eher ungewöhnlich: Kuka hatte 2016 öffentlich mitgeteilt, eine Million Euro an Hilfe in Not spenden zu wollen. Noch heute lässt sich die entsprechende Presseverlautbarung des Unternehmens auf dessen Internetseite finden. Kuka zahlte dann allerdings nicht, woraufhin die Stiftung 2019 Klage einreichte. Die Ankündigung des Unternehmens hing dabei eng mit Übernahme eines anderen bayerischen Roboterbauers zusammen.

