Verfahren zum Augsburger Güterzug-Unglück endet mit einer Überraschung

Im Februar 2019 entgleisten am Rangierbahnhof beim Augsburger Hauptbahnhof drei Wagen eines Güterzugs. Der Schaden war enorm.

Von Klaus Utzni

Kleine Ursache, große Wirkung, teure Folgen: In der Nacht zum 15. Februar 2019 entgleisten am Rangierbahnhof beim Augsburger Hauptbahnhof drei leere Kesselwagen eines Güterzuges. Sie zerstörten acht Weichen, einen Lichtmasten, einen Leitungsmasten und beschädigten die Oberleitung Richtung Oberhauser Bahnhof auf mehreren Hundert Metern Strecke. Der Gesamtschaden des Unfalls: rund drei Millionen Euro.

