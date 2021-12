Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

Verfolgung: Dieben wird Beute auf Rathausplatz abgeknöpft

Plus Zwei Männer stahlen in einem Modegeschäft in der Augsburger Annastraße teure Kleidung. Ein Ladenmitarbeiter verfolgte sie. Nun standen die Diebe vor Gericht.

Von Michael Siegel

Fast vier Monate hatten sie bis zu ihrer Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft verbringen müssen. Nun standen die beiden jungen Männer vor Gericht. In einem Modegeschäft hatten sie hochwertige Kleidungsstücke im Gesamtwert von fast 3400 Euro gestohlen, bei der Tat führten sie eine Nagelschere und ein Teppichmesser mit sich. Sie sind deshalb wegen Diebstahls mit Waffen angeklagt. An jenem Dienstagabend im August jedenfalls kam es zu einer Verfolgungsjagd in der Augsburger Fußgängerzone.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen