Vergewaltigung auf Toilette am Kö: Angeklagter bestreitet die Tat

Plus Ein 19-Jähriger soll eine 18-jährige Schülerin auf der Toilette eines Augsburger Schnellrestaurants vergewaltigt haben. Vor Gericht sagt er, der Sex sei einvernehmlich gewesen.

Von Michael Siegel

Ja, sie hätten Sex miteinander auf der Toilette eines Augsburger Schnellrestaurants gehabt, aber er sei einvernehmlich gewesen. Er habe die gerade 18-jährige Schülerin aus Murnau nicht vergewaltigt, sagte zum Prozessauftakt ein 19-jähriger Angeklagter, dem vorgeworfen wird, der jungen Frau erst K.o.-Tropfen verabreicht und sie dann vergewaltigt zu haben. Die junge Frau kann sich an den Abend nicht mehr im Detail erinnern.

Die Schülerin erklärte vor Gericht, dass sie am Vortag der Tat zunächst in München zu tun gehabt habe und anschließend spontan mit dem Zug nach Augsburg gefahren sei. Nachdem sie schon in den Vortagen mit Freundinnen in der Stadt unterwegs gewesen sei, habe sie sich Augsburg ausführlicher anschauen wollen. Im Laufe des Nachmittags sei sie auf einem der Steinkreise am Königsplatz gelandet, wo sie sich gegenüber dem ihr bis dahin unbekannten Angeklagten und dessen Freunden hingesetzt habe. Man sei ins Gespräch gekommen, habe sich bei einem Kiosk in der Nähe mehrfach Wodka-Mischgetränke aus Dosen gekauft und sie miteinander getrunken.

