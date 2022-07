Prozess in Augsburg

vor 50 Min.

Vergewaltigung im Studentenwohnheim: Gericht verurteilt Mann zu Haftstrafe

Plus Jahre nach einer Vergewaltigung an einer jungen Irin in Augsburg wird ein heute 29-Jähriger zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Opfer leidet bis heute.

Von Klaus Utzni

Fiona V. (Name geändert) wuchs in der nordirischen Hauptstadt Belfast auf - in einer protestantischen Umgebung. Ihre Eltern allerdings waren streng gläubige Katholiken. Sie erzogen ihre Tochter traditionell konservativ. Auch was Moral und Sexualität betrifft. "Über Geschlechtsverkehr zu reden, war in unserer Familie tabu", erinnert sich die 29-Jährige. Als sie mit 22 Jahren als Studentin zu einem Erasmus-Austauschjahr nach Augsburg kam, um endlich frei zu sein, ihre Freiheit genießen zu können, hatte sie nur wenige Erfahrungen mit Männern. Mit einem Studenten ging sie ihre erste Liebesbeziehung ein. Doch der damalige Kommilitone vergewaltigte sie, wie ein Schöffengericht unter Vorsitz von Silke Knigge jetzt in einem Urteil zweifelsfrei feststellte.

