Vergewaltigung in Donauwörther Straße: Angeklagter gesteht die Tat

Die junge Frau, die an Heiligabend 2022 spätnachts an die Tür des Polizeireviers in Gersthofen klopfte, war sichtlich gezeichnet. Ihr Gesicht war gerötet, sie wies Blessuren auf, mögliche Spuren eines Kampfes. „Sie war durch den Wind“, so erinnert sich der Polizist, der sie in der Nacht vernahm und sich anhörte, was die damals 27-Jährige erlebt hatte. Es war ein Albtraum gewesen. Auf dem Weg zu ihrem damaligen Partner war die Frau in Oberhausen auf offener Straße vergewaltigt worden. Im Prozess vor dem Landgericht Augsburg dazu hat am Mittwoch der Angeklagte Piotr S. über seinen Anwalt Maciej Pazur ein Geständnis abgelegt, nachdem er am ersten Prozesstag noch geschwiegen hatte.

