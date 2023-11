Prozess in Augsburg

17:00 Uhr

Verkehrsunfall war ein Mordversuch: Für das Opfer bleiben furchtbare Folgen

Plus Ein 49-Jähriger hat versucht, seine Frau bei einem Unfall auf der B17 bei Augsburg zu töten. In einer neuen Verhandlung zeigt sich, wie das Opfer bis heute leidet.

Von Peter Richter Artikel anhören Shape

In diesem Prozess, das wird schnell deutlich, fällt dem Opfer, nicht dem Angeklagten, die Hauptrolle zu. Die heute 38-Jährige war die Ehefrau des Mannes, den sie jetzt im Rollstuhl sitzend zum zweiten Mal auf der Anklagebank vor dem Landgericht Augsburg sieht. Mehr als eine Stunde sagt sie als Zeugin aus, dabei wird klar: Unter den Folgen des Verkehrsunfalls wird sie ihr Leben lang zu leiden haben.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das erste Urteil gegen ihren Mann teilweise aufgehoben. Unstrittig ist jedoch, dass Valentin G. (Namen geändert) schuld an dem schweren Verkehrsunfall ist. Mit durchgedrücktem Gaspedal hat der 51-Jährige im März vor zwei Jahren auf der B17 unweit des Fußballstadions sein Auto, in dem seine Frau auf dem Beifahrersitz saß, gegen einen Baum am Fahrbahnrand gelenkt. Absichtlich, urteilten die Richter der 8. Strafkammer und verurteilten ein Jahr später den Fahrer wegen Mordversuchs zu einer zehnjährigen Haftstrafe. Zwei Wochen vor der Tat hatte Raluca G. ihrem Mann eröffnet, sich wegen eines anderen Mannes von ihm zu trennen und auszuziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen