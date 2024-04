Prozess in Augsburg

Versuchte Entführung einer Seniorin? Schwere Vorwürfe im Prozess

Sollte eine 84-Jährige entführt werden? Der Fall wird vor der 14. Strafkammer des Landgerichtes in Augsburg verhandelt.

Plus Sollte eine Augsburgerin entführt und in ein Erdloch gesperrt werden - um fünf Millionen zu erpressen? Ein Angeklagter belastet den mutmaßlichen Drahtzieher schwer.

Von Jan Kandzora

Die Seniorin spricht mit fester Stimme, ohne erkennbare Angst, was eine bemerkenswerte Leistung ist. Denn der Mann, der nur wenige Meter von ihr entfernt auf der Anklagebank sitzt, hat sie im Oktober vergangenen Jahres in ihrem Haus im Spickel überfallen, sie mit einer Pistole bedroht, 80 Euro von ihr geraubt. Und der 55-Jährige hatte, wenn die Ermittlungen zutreffen, ursprünglich ein noch brutaleres Verbrechen vor. Es ist eine These der Strafverfolger, die von der Aussage der 84-Jährigen vor dem Landgericht Augsburg gestützt wird. "Ich hatte den Eindruck, er wollte meine Hände fesseln", sagt sie.

Wie berichtet geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der 55-Jährige eigentlich einen Entführungsplan ausführen sollte, den laut Anklage ein anderer Verdächtiger ausgeheckt hatte. Demnach sei das Vorhaben gewesen, dass die Seniorin gefesselt und in einen Wald im Landkreis Augsburg gebracht wird. Dort sollte offenbar das Opfer - wie 1981 das am Ammersee entführte Mädchen Ursula Herrmann - in einem Erdloch festgehalten werden, um von der Familie des Opfers fünf Millionen Euro zu erpressen.

