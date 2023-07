Versuchter Babyraub in Mering: Vier Jahre Haft für den Täter

Ein 23-Jähriger hatte in Mering versucht, ein Baby zu rauben. Das Landgericht Augsburg verurteilt ihn deswegen zu einer Haftstrafe – und sieht ein eindeutiges Motiv.

Thomas F. (Name geändert) verdeckt sein Gesicht mit seinem Pullover, als er den Gerichtssaal im Landgericht Augsburg betritt. Zur Urteilsbegründung nimmt er ihn wieder runter. Er starrt regungslos auf den Tisch vor sich, als Richterin Cornelia Böttcher den Schuldspruch gegen ihn verkündet und begründet. Es sind harte Worte für den 23-Jährigen. Die 14. Strafkammer verurteilt den Angeklagten zu einer Haftstrafe von vier Jahren, unter anderem wegen Menschenraubs. Er hatte im November vergangenen Jahres versucht, in Mering ein sieben Wochen altes Baby aus einem Kinderwagen zu zerren. Laut Anklage wollte er das Neugeborene missbrauchen – ein Motiv, das die Kammer als erwiesen ansieht.

Thomas F. hatte dem Urteil zufolge die Mutter, die mit dem Kinderwagen in Mering St. Afra unterwegs war, weggestoßen, den Kinderwagen an sich gerissen und war weggerannt. Dann versuchte er, das Mädchen aus der Babyschale zu nehmen. Er scheiterte; das Kind war angeschnallt, die Mutter holte ihn ein. Im gesamten Prozess ging es auch um die Frage, was Thomas F. mit dem Baby vorhatte.

Augsburger Prozess um Baby-Raub: Angeklagter suchte nach Kinderpornos

Hinweise dazu gab es durch die Auswertung der technischen Geräte des Angeklagten und Zeugenaussagen. So hatte der 23-Jährige in der Vergangenheit im Internet gezielt nach Videos oder Bildern gesucht, in denen Säuglingen sexuelle Gewalt angetan wird. Er hatte sich zudem Babykleidung besorgt, um sich daran sexuell zu erregen. Einer der Polizisten, der als Zeuge geladen war, schilderte an einem früheren Verhandlungstag, er habe auf dem Weg zum Arrest mit Thomas F. im Polizeiauto ein Gespräch geführt. In diesem Gespräch habe der 23-Jährige offenbart, er habe pädophile Gedanken, und gesagt, der "Trieb war an dem Tag zu stark". Als er ihn gefragt habe, was er mit dem Säugling vorgehabt habe, sei die Antwort gewesen: "Das können Sie sich ja denken."

Man könne diese Feststellungen nicht ignorieren, sagte Richterin Böttcher in der Urteilsbegründung. Andere Möglichkeiten, was Thomas F. mit dem sieben Wochen alten Mädchen habe machen wollen, seien abwegig, Thomas F. habe pädophile Neigungen. Zulasten des Angeklagten sprächen etwa die massiven Folgen für die Familie des Babys. So hatte die Mutter unter anderem geschildert, sie sei wegen des Vorfalls in Behandlung gewesen. Man werde aufgrund der Tat auch als Familie umziehen, "weit weg von hier". Zu seinen Gunsten sei zu berücksichtigen, dass er ein Geständnis abgelegt und sich bei der Familie entschuldigt habe.

Gerichtsprozess um Menschenraub in Augsburg: Gefängnisstrafe für Täter

Mit dem Urteil bleibt das Gericht zwischen den Forderungen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. In ihren Plädoyers hatten die Staatsanwältin sowie die Nebenklage-Anwältin Isabel Kratzer-Ceylan sich überzeugt gezeigt, dass der 23-Jährige das Kind habe entführen wollen, um es sexuell zu missbrauchen. Beide hatten eine Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten für den 23-Jährigen gefordert.

Der Angeklagte hatte die Tat über seine Anwälte eingeräumt, allerdings eine Missbrauchsabsicht bestritten. Er habe das Mädchen nur an sich nehmen wollen, sagte Thomas F. in einer Aussage, die von seinen Verteidigern Helmut Linck und Jörg Seubert verlesen worden war. Was danach passieren sollte, darüber habe er sich keine Gedanken gemacht. Linck und Seubert hatten eine Strafe gefordert, die mit der Untersuchungshaft abgegolten ist, in der sich ihr Mandant seit Monaten befindet. Die Suchanfragen ihres Mandanten, die zweieinhalb Jahre zurücklägen, stünden in keinem Zusammenhang mit der Tat; ohnehin sei diese nicht geplant gewesen. Alternative Motivationen des Angeklagten, der aus seinem Umfeld als extremer Familienmensch mit dem Wunsch nach eigenen Kindern beschrieben wird, seien denkbar.

Gegen das Urteil können die Prozessparteien noch Revision einlegen. Das bedeutete, dass der Schuldspruch vom Bundesgerichtshof auf etwaige Rechtsfehler überprüft würde.