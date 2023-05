Prozess in Augsburg

Videokamera wird flunkerndem Radler zum Verhängnis

Plus Ein 36-jähriger Radfahrer stellt nach einem Bagatellunfall in Augsburg Behauptungen auf, die nicht stimmen, und belastet einen Taxifahrer. Doch er kommt damit nicht durch.

China hat das Überwachungssystem perfektioniert. Das Volk wird rund um die Uhr überwacht mit Kameras und Gesichtserkennung. Die britische Hauptstadt London wiederum verfügt angeblich über die meisten digitalen Augen: Über eine Million Kameras spähen auch in die letzten Winkel der Metropole. Augsburg gibt sich dagegen vergleichsweise bescheiden. Der Königsplatz wird durch Polizeikameras überwacht, beim Osterplärrer sind erstmals elektronische Späher zur Sicherheit der Besucher eingesetzt worden. An vielen anderen Orten ist die Überwachungstechnik bereits alltäglich: in der Tram, in Zügen, rund um große Firmen und an den meisten Tankstellen. Die Videokamera an einer Tankstelle ist einem 36-jährigen Radler zum Verhängnis geworden, der nach einem Bagatellunfall vor der Polizei zu flunkern begann und den Vorfall ziemlich aufbauschte. Wegen falscher Verdächtigung musste er sich deshalb vor Amtsrichterin Alexandra Lehner verantworten.

Ende Juli 2021 war der Angeklagte (Verteidiger: Roland Aigner) mit dem Rad unterwegs zu einem Fitnesszentrum. In der Holzbachstraße wurde er von einem Taxi relativ leicht touchiert, dessen Fahrer aus der Tankstelle auf die Fahrbahn einbog. Der Taxifahrer fuhr weiter, der Radler rief die Polizei. Und gab eine ziemlich dramatische Geschichte zu Protokoll: Er sei auf die Motorhaube des Taxis geschleudert worden, auf dem Boden aufgeschlagen. Er habe Verletzungen erlitten, sein Fahrrad sei beschädigt worden. Die Polizei konnte den Taxifahrer rasch ermitteln, er wurde wegen Unfallflucht angezeigt.

