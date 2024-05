"War hochgefährlich": Mann zielte mit Laser auf Polizei-Helikopter und wird verurteilt

Bei einer Suchaktion am Lech in Augsburg wurde die Besatzung eines Polizeihubschraubers von einem Laserpointer geblendet. Ein 21-Jähriger stand nun vor Gericht.

Es war offenbar dem Zufall zu verdanken, dass die Blendung der Besatzung eines Polizeihubschraubers mit einem Laserpointer am späten Abend des 26. September 2023 in Augsburg keine schlimmen Folgen hatte. Denn zum Glück für die dreiköpfige Besatzung des "Edelweiß 4" stand die Maschine in 239 Metern Höhe so, dass der gefährliche grüne Laserstrahl lediglich seitlich in das Cockpit eindrang und deshalb die Polizisten nicht direkt in die Augen traf. Schon sieben Minuten später hatten Beamte auf dem Boden den Täter dingfest gemacht. Er hatte aus einem zwei Kilometer entfernten Dachfenster heraus agiert. Nun musste sich der 21-Jährige vor einem Jugendschöffengericht verantworten.

Das Gericht rekonstruierte die Lichtattacke so: An jenem Abend um 21.34 Uhr hatte ein Anrufer in der Polizeieinsatzzentrale mitgeteilt, dass er Hilferufe am Lech gehört habe. Daraufhin startete die Polizei eine größere Suchaktion, auch mit einem Diensthund und einer Drohne. Zusätzlich wurde ein auf dem Flughafen München stationierter Helikopter der Bereitschaftspolizei angefordert, der dann über dem Suchgebiet kreiste und mit einem starken Suchscheinwerfer die Gegend abtastete. Der damalige Co-Pilot, 57 Jahre alt, schilderte nun als Zeuge der Vorsitzenden Richterin Angela Friehoff das Ereignis.

Polizei bei Suche in Augsburg von Laser geblendet: "Kein Kavaliersdelikt"

"Wir trugen Restlichtverstärker-Brillen, um in der Dunkelheit besser sehen zu können. Plötzlich wurde das Cockpit von gleißendem grünen Licht erleuchtet, wie Gewitterblitze. Die mehrmaligen Blendungen dauerten bis zu 20 Sekunden. Wir konnten deshalb den Ort, von dem aus wir geblendet wurden, relativ rasch orten." Der Polizeihauptkommissar sagte, dass der Laserstrahl zum Glück nicht direkt in die Augen der Besatzung traf.

"Dieser Strahl ist hochgefährlich und kann schwere Augenverletzungen verursachen." Ein Kollege sei erst kürzlich heftig an den Augen verletzt worden. Allein zwischen April und Mai habe es vier Vorfälle mit Blendungen durch Laserpointer gegeben. "Das ist kein Kavaliersdelikt". Nach der Laser-Attacke zwischen 22.57 Uhr und 23.03 Uhr habe man die Suche nach der vermissten Person fortgesetzt, sie dann aber ohne Erfolg abgebrochen. Wer damals letztlich um Hilfe gerufen hatte, blieb unklar.

21-Jähriger vor Augsburger Gericht: "Niemanden verletzen wollen"

Der 21-jährige Angeklagte (Verteidiger: Anwalt Felix Hägele), der zur Tatzeit noch Heranwachsender war, entschuldigte sich bei dem Polizei-Piloten: "Ich bereue das von ganzem Herzen. Es tut mir sehr leid". Er habe damals die Reichweite seines Laserpointers ausprobieren wollen. "Ich habe mir keine Gedanken gemacht, was da passieren kann", beteuerte er. Er habe niemals jemanden verletzen wollen. Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe stellte dem Angeklagten ein gutes Zeugnis aus. Jahrelang habe er eine Arbeit gesucht. Jetzt habe er eine Stelle als Verkäufer gefunden, sei Vater geworden und widme sich ganz seiner Familie. Schädliche Neigungen beim Angeklagten könne sie nicht erkennen, auch wenn im Bundeszentralregister bereits mehrere Einträge dokumentiert seien.

Lesen Sie dazu auch

Staatsanwalt Ehinger bejahte eine konkrete Gefahr für die Besatzung durch die Blendung. "Hätte der Wind von der Gegenseite geweht, wäre der Hubschrauber anders gestanden und der Strahl des Laserpointers wäre direkt in die Gesichter der Besatzung getroffen. Es sei ein glücklicher Zufall gewesen, dass niemand verletzt wurde. Verteidiger Felix Hägele bezeichnete die Blendung als "schwachsinnige Aktion". Sein Mandant habe aber niemanden verletzen wollen, habe sich keine Gedanken gemacht, was passieren könne. Der Anwalt hielt Gesprächsweisungen für eine ausreichende Strafe.

Richterin wusch dem Angeklagten den Kopf

Das Jugendschöffengericht folgte am Ende dem Antrag des Staatsanwalts. Der junge Mann wurde nach dem Jugendstrafrecht wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu einem Jugendarrest von einer Woche sowie fünf Gesprächsrunden beim Verein "Brücke" verurteilt. Richterin Friehoff wusch dem 21-Jährigen ordentlich den Kopf: "Jedes kleine Kind weiß, das man jemandem nicht ins Gesicht leuchten darf. Was sie gemacht haben, war hochgefährlich. Sie haben den Hubschrauber auf jeden Fall treffen wollen". Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.