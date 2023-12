Waschanlagen-Einbrecher dürfen zu Weihnachten in die Freiheit

Drei Männer brachen in 18 Waschanlagen ein und räumten die Geldautomaten aus. Sie saßen ein halbes Jahr in U-Haft und standen jetzt in Augsburg vor Gericht.

Um die drei Angeklagten richtig im Blick zu haben, muss Richterin Alexandra Lehner erst einmal den über 50 Zentimeter hohen Stapel Ermittlungsakten zur Seite rücken. Das Trio, dem Staatsanwalt Gregor Prijatelj schweren Bandendiebstahl vorwirft, hat nämlich zahlreiche Polizeidienststellen in Nordschwaben, Ober- und Niederbayern beschäftigt, so dass nun umfangreiches Aktenmaterial auf dem Richtertisch liegt. Innerhalb von nur sechs Wochen brachen die Männer im Alter von 31, 32 und 41 Jahren in 18 Autowaschanlagen ein und räumten dort die Geldwechselautomaten aus. Beutesumme: genau 30.247,50 Euro, knapp 100.000 Euro Sachschaden.

Weil das Trio alle Vorwürfe einräumt, geht der Prozess vor dem Augsburger Schöffengericht relativ schnell über die Bühne. Das Gericht erfüllt dabei den sehnlichsten Wunsch der Angeklagten, das Weihnachtsfest bei ihren Familien feiern zu dürfen. Nach einem halben Jahr im Untersuchungsgefängnis kommen die Männer kurz vor dem Heiligen Abend mit Bewährungsstrafen davon und wieder in Freiheit. Die wahrlich weihnachtliche Bescherung ist von den Verteidigern Alexandra Gutmeyr, Michael Menzel und Hannes Maletzke wohl vorbereitet worden.

Waschanlagen-Einbrecher vor Augsburger Gericht: "Große Geldsorgen"

Der 32-jährige Kopf des Trios, Planer und Ausspäher, und seine beiden Schwager, die weder schreiben noch lesen können, haben in der Familie Geld sammeln lassen. Es sind 15.000 Euro zusammen gekommen, die dem Gericht bereits vor dem Prozess als Wiedergutmachung angeboten wurden. Alle drei Angeklagten entscheiden sich, über ihre Anwälte Geständnisse abzulegen, womit sie dem Gericht eine möglicherweise über mehrere Wochen dauernde Beweisaufnahme und die Vernehmung unzähliger Zeugen ersparen. Dieses Entgegenkommen rechnet das Gericht dem Trio am Ende hoch an.

Die aus Ungarn stammenden Männer waren im Frühjahr arbeitslos geworden, hatten große Geldsorgen. Der 32-Jährige erzählt, wie er sein Auto in einer Waschanlage hat reinigen lassen. "Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass da Geld drin sein könnte. Das war ganz spontan." Ab dem 11. Mai ging man zur Tat über. Via Google suchte der "Chef" die Zielobjekte aus, spähte tagsüber jeweils die Lage an den Tatorten. Nachts meist zwischen 1 und 3 Uhr brachen der 32-Jährige und sein Schwager, 41, in die Waschanlagen ein, während der zweite Schwager "Schmiere" stand.

Täter schlugen nicht nur in Augsburg zu

Im Technikraum der Anlagen knackten sie die Geldwechselautomaten und erbeuteten so teils erhebliche Mengen Bargeld. Die Beute wurde durch drei geteilt. Die im Raum Neuburg wohnhaften Männer suchten zuerst Anlagen in den Räumen Donauwörth heim, verlagerten die Beutezüge dann in den Raum Augsburg, wo sie zweimal im Stadtgebiet "zuschlugen", und dann in Aichach, Sand, Merching, Graben und Bobingen unterwegs waren. Mehrere Einbrüche verübten sie im Großraum Ingolstadt. "Irgendwann haben wir einen Lauf gehabt. Und das hat uns immer mehr hineingezogen", schildert der 32-Jährige, wie die erfolgreichen Beutezüge quasi zum "Selbstläufer" wurden.

Den einzelnen polizeilichen Ermittlern war schnell klar, dass es sich bei 18 Fällen innerhalb von sechs Wochen um dieselben Täter handeln muss. Also wurden die Handydaten der Funkzellen rund um die Tatorte ausgewertet - mit Erfolg. Das Trio wurde observiert und schließlich am 24. Juni festgenommen. Seitdem saßen die drei Männer in Untersuchungshaft. Und unisono beteuern sie jetzt im Gerichtssaal, die Monate der Haft sei die schlimmste Zeit in ihrem Leben gewesen. "Wenn wir Arbeit gehabt hätten, wäre das alles nicht passiert", glaubt der 41-jährige Angeklagte.

Am Ende folgt das Schöffengericht den Anträgen der Verteidigung und verurteilt die Männer allesamt zu Bewährungsstrafen von 18, 21 und 24 Monaten. Alle drei müssen zusammen 30.000 Euro Wertersatz leisten, die bereits hinterlegten 15.000 Euro werden angerechnet. Richterin Lehner begründet das milde Urteil so: Die Geständnisse seien "extrem werthaltig", denn die Beweislage sei nicht besonders gut gewesen. "Ohne Geständnisse hätten wir sonst ein paar Wochen hier gesessen." Und im Hinblick auf Wirtschaftsprozesse sagt die Richterin, da seien schon bei weitaus höheren Schadenssummen auch Bewährungsstrafen verhängt worden.