Wer war der Rezeptfälscher? In Augsburg steht der falsche Mann vor Gericht

Ein Mann hatte in einer Apotheke in Augsburg gefälschte Rezepte eingelöst. Es war allerdings wohl nicht der Angeklagte gewesen, der wegen der Taten später vor Gericht stand.

Plus Ein Prozess in Augsburg nimmt eine überraschende Wendung – und endet mit Freispruch: Nicht der Angeklagte war der Täter, sondern ein täuschend ähnlich aussehender Mann.

Viele Promis haben Doppelgänger, Schauspieler, Sportler oder Politikerinnen wie Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Ihr Auftreten sorgt oft für lustige Situationen. Doppelgänger haben aber auch weniger spaßige Seiten, wenn es zu Verwechslungen kommt. Vor allem in einem Strafprozess. So sorgte ein Rezeptfälscher posthum lange nach seinem Tod für kuriose Verwicklungen in einer Verhandlung vor Amtsrichterin Susanne Scheiwiller.

Angeklagt war ein 42-Jähriger, der, so warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, im Mai 2021 telefonisch auf sein Kundenkonto bei einer Apotheke im Hochfeld diverse Drogenersatzmittel bestellt haben soll. Bei der Abholung trug der Kunde eine Corona-Maske über Mund und Nase. Nachträglich fiel auf, dass das Rezept gefälscht war. Aufgrund der Videoüberwachung war sich das Apothekenpersonal sicher, dass es sich um den 42-Jährigen handelt, der sich schon zuvor öfter die gleichen Medikamente besorgt hatte. Im Prozess beharrte der 42-Jährige jedoch steif und fest darauf, er sei es nicht gewesen.

