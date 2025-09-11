Icon Menü
Prozess in Augsburg: Worum es beim Verfahren gegen Halid S. geht

Prozess in Augsburg

Nach Attacke im Nachtleben: Worum es in der Anklage gegen Kö-Täter Halid S. geht

Nach einer Gewalttat in der Augsburger Maxstraße möchte die Staatsanwaltschaft fünf Männern den Prozess machen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Verfahren.
Von Jan Kandzora
    Polizeieinsatz in der Maxstraße: Hier kam es im März 2025 zu einer Gewaltattacke auf zwei junge Männer. Nun muss das Landgericht Augsburg über die Zulassung der Anklage entscheiden.
    Polizeieinsatz in der Maxstraße: Hier kam es im März 2025 zu einer Gewaltattacke auf zwei junge Männer. Nun muss das Landgericht Augsburg über die Zulassung der Anklage entscheiden. Foto: Marcus Merk (Symbol)

    Die Generalstaatsanwaltschaft München hat Verdächtige aus Augsburg angeklagt, die im März 2025 zwei Männer in der Augsburger Innenstadt zusammengeschlagen haben sollen. Drei der fünf mutmaßlichen Täter sitzen seit Monaten in Untersuchungshaft, darunter der als „Kö-Täter“ bekannt gewordene Halid S., 22 Jahre alt. Er hatte 2019 einem 49-jährigen Mann am Königsplatz einen tödlichen Faustschlag versetzt und war später wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum jetzigen Verfahren.

