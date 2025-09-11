Prozess in Augsburg Nach Attacke im Nachtleben: Worum es in der Anklage gegen Kö-Täter Halid S. geht

Nach einer Gewalttat in der Augsburger Maxstraße möchte die Staatsanwaltschaft fünf Männern den Prozess machen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Verfahren.