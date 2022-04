Prozess in Augsburg

Zwei Frauen in Pflegeprozess verurteilt: "Damit schädigten sie uns alle"

Plus Sie galten in der "Betrugsbande" innerhalb eines Augsburger Pflegedienstes nicht als federführend, dennoch spielten sie in dem System mit. Zwei Frauen wurden nun verurteilt.

Von Ina Marks

Die beiden Frauen vermitteln einen Eindruck, was manche vielleicht als "kreuzbrav" benennen würden. Die gebürtige Kasachin und die gebürtige Russin haben Familien, Kinder, fleißig gearbeitet, sich strafrechtlich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Bis sie zum Werkzeug eines großangelegten Millionenbetrugs wurden. Der einstige Augsburger Pflegedienst Fenix soll über rund sieben Jahre hinweg Kranken- und Pflegekassen durch falsche Abrechnungen um drei Millionen Euro betrogen haben. Die "großen Fische", fünf Verantwortliche des Dienstes, wurden – wie berichtet – bereits im vergangenen Jahr dafür verurteilt. Vor dem Schöffengericht fiel nun auch das Urteil gegen die beiden 64 und 48 Jahre alten Mütter.

