Prozess um massiven Stalkingfall in Augsburg platzt

Prozess in Augsburg

Albtraum Stalking: Augsburger soll Frau das Leben zur Hölle gemacht haben

Ein Mann soll einer Frau massiv nachgestellt haben. Doch der Prozess gegen ihn platzt zunächst. Wie die Situation in Augsburg aussieht – und was die Polizei Betroffenen rät.
Von Jan Kandzora
    • |
    • |
    • |
    Ein Augsburger muss sich vor dem Amtsgericht verantworten, weil er einer Frau über Jahre nachgestellt hat.
    Ein Augsburger muss sich vor dem Amtsgericht verantworten, weil er einer Frau über Jahre nachgestellt hat. Foto: Angelika Warmuth, dpa (Symbol)

    Die Frau will mit dem Mann nichts mehr zu tun haben, jetzt muss sie auf ihn warten. Er hat sie verfolgt, ihr aufgelauert, sie bedrängt; er war ihr Stalker. Deswegen hat ihn die Staatsanwaltschaft angeklagt. Doch David K. (Name geändert) erscheint nicht zum Prozess, und das ist nicht einmal seine Schuld. Im Amtsgericht Augsburg dauert es aber kurz, bis sich aufgeklärt hat, wo der Mann steckt. Sein Anwalt Hannes Maletzke kennt die Antwort: im Gefängnis. Da sitzt der Angeklagte, weil er dem Opfer bereits in der Vergangenheit massiv nachgestellt hat. Irgendwie muss bei der Ladung nach Gablingen ein Fehler passiert sein, den 61-Jährigen hat jedenfalls an diesem Tag niemand nach Augsburg gebracht.

