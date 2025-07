Prozess wegen Millionenbetrugs: Augsburger "Dubai-Beamter" bald vor Gericht

Er soll Anleger um knapp eine Million Euro betrogen und seiner Frau und sich davon ein luxuriöses Leben finanziert haben. Der Augsburger Daniel B., der bis zu den aufkommenden Vorwürfen gegen ihn in der Bayerischen Staatskanzlei gearbeitet hatte, sitzt seit Februar in Untersuchungshaft in der JVA Gablingen. Anfang August startet nun der Prozess am Augsburger Landgericht gegen den Spitzenbeamten, der in der sogenannten „Augsburger Gesellschaft“ bekannt ist.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis