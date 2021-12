Corona wird den Justiz-Alltag auch 2022 bestimmen

Plus Für das Jahr 2022 stehen in Augsburg spektakuläre Gerichtsverfahren an. Doch viele Prozesse finden lediglich unter Vorbehalt statt. Mit Folgen für den Rechtsstaat.

Die Mühlen der Justiz mahlen manchmal langsam. Was für Betroffene zermürbend und für die Öffentlichkeit nervig sein kann, muss tatsächlich oft so sein, weil einem Urteil akribische Ermittlungsarbeit und Verfahren vorausgehen können (und sollten), in denen der Frage nach Schuld oder Unschuld penibel nachgegangen wird. In Corona-Zeiten mahlen die Mühlen der Justiz bisweilen so langsam, dass der Fortschritt manchmal von einem Stillstand nicht zu unterscheiden ist. Das ist bitter, wenn es um ungeheuerliche Vorwürfe oder Fragen geht, die die ganze Region betreffen. Verhindern lässt es sich auch mit besonders vorausschauender Planung der Gerichte und Ermittlungsbehörde nicht. Ein Beispiel dafür ist der nun mehrfach geplatzte Prozess um das mutmaßliche Buskartell in der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen