Prozesse in Augsburg

07:00 Uhr

Richter schlagen Alarm: Wie Diesel-Klagen die Augsburger Justiz lahmlegen

Plus Augsburger Zivilrichter klagen über eine enorme Arbeitsbelastung, Personalnot und eine regelrechte Verfahrensflut. Man werde zu "Urteilsrobotern".

Von Jan Kandzora

Der Brief der Richterinnen und Richter hat es in sich. Unterschrieben haben ihn neun Vorsitzende der Zivilkammern am Landgericht Augsburg, in Tonfall und Inhalt ist das Schreiben ziemlich außergewöhnlich. Die Richter sezieren auf den sechs Seiten, wie es um ihren Beruf und speziell die Situation in der Augsburger Justiz steht. Adressiert ist das Schreiben an den Vorsitzenden des Bezirksrichterrates, der die Interessen der Richter vertreten soll. Um es zusammenzufassen: Besonders gut ist die Lage derzeit wohl nicht. Die Spitzen-Juristen klagen über massive Arbeitsbelastung, über "permanente Überstunden", "7-Tage-Wochen" und Folgen für den Rechtsstaat. Was ist der Hintergrund?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen