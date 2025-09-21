Prügel am ersten Wiesnwochenende: Streit im Zug nach Augsburg eskaliert

Heiß her ging es schon am ersten Wiesnwochenende in einem Regionalexpress von München nach Augsburg. Wie die Bundespolizei mitteilt, stritten sich gegen 20.30 Uhr zwei Personengruppen in dem Zug, der noch an Gleis 16 des Münchner Hauptbahnhofs stand. Dort kam es zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen unter mehreren Alkoholisierten.

Zwei Frauen sollen ihren Kontrahenten dabei sogar mit dem Tod gedroht haben. Ein 58-jähriger griff eine der beiden, eine 35-Jährige, körperlich an. In dessen Folge verletzte der 36-jährige Begleiter der Frauen den 58-Jährigen mit mehreren Faustschlägen, worauf die 35-Jährige ihn ebenfalls körperlich attackierte. Erst nach dem Eingreifen alarmierter Bundespolizisten beruhigte sich die Lage im Zug. Die drei aus dem Raum Augsburg stammenden Beteiligten erlitten jeweils nur leichte Verletzungen, lehnten eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Personengruppen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gelassen. (gau)