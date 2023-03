Psychotherapie in Augsburg - Eine Übersicht

Welche Angebote für Psychotherapie gibt es in Augsburg? Hier finden Sie eine Liste mit allen Psychotherapeuten und psychiatrischen Praxen mit Kassenzulassung.

Immer mehr Menschen fehlen auf der Arbeit wegen einer psychischen Erkrankung, immer mehr Kinder und Jugendliche werden psychiatrisch behandelt. Die Anzahl psychischer Krankheiten hat einen Höchststand erreicht. Einen passenden Therapieplatz zu finden ist jedoch schwierig. Gerade Kassenpatientinnen und Kassenpatienten müssen teilweise lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Unterstützung bei der Terminfindung gibt es zum Beispiel bei der Terminservicestelle Psychotherapie der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern unter der Durchwahl 116 117.

Wir bieten Ihnen in diesem Artikel eine Übersicht über die psychologischen und psychotherapeutischen Angebote in Augsburg, die über eine Zulassung bei den gesetzlichen Krankenkassen verfügen, und nennen Ihnen neben den wichtigsten Informationen auch die Adressen und die Kontaktdaten der jeweiligen Praxen. Die psychotherapeutischen Angebote in Augsburg sind nach Fachbereich und alphabetisch sortiert. Die aufgeführten Angebote entsprechen der Therapeutenliste der Gesellschaft für Psychotherapie e.V. in Augsburg.

Psychiatrische Notfälle in Augsburg

Bei psychischen Krisen und Notsituationen hilft der Krisendienst Schwaben, der rund um die Uhr besetzt ist. Sie erreichen den Krisendienst Schwaben telefonisch unter 0800 / 655 3000 sowie über die offizielle Webseite.

Angebote für Psychoanalyse in Augsburg

Monika Maria Ayerle, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Volkhartstraße 11, 86152 Augsburg

Volkhartstraße 11, 86152 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis ist telefonisch unter 0821 / 5089700 zu erreichen.

Barbara Beckmann-Hell, Diplom-Psychologin

Adresse: Panoramastraße 3, 86199 Augsburg

Panoramastraße 3, 86199 Öffnungszeiten : Mittwoch: 8.30 bis 13.30 Uhr, Donnerstag: 08.30 bis 13.30 Uhr und 16.30 bis 19.30 Uhr, Freitag 09.30 bis 11.30 und nach Vereinbarung.

Mittwoch: 8.30 bis 13.30 Uhr, Donnerstag: 08.30 bis 13.30 Uhr und 16.30 bis 19.30 Uhr, Freitag 09.30 bis 11.30 und nach Vereinbarung. Kontakt : Sie erreichen die Praxis von Barbara Beckmann-Hell telefonisch unter 0821 / 993600.

Siegfried Bettighofer, Diplom-Psychologe

Adresse: Karlstraße 5, 86150 Augsburg

5, 86150 Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag zwischen 08.00 und 13.00 Uhr sowie zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, Freitag zwischen 08.00 und 13.00 Uhr sowie 14.00 bis 17.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag zwischen 08.00 und 13.00 Uhr sowie zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, Freitag zwischen 08.00 und 13.00 Uhr sowie 14.00 bis 17.00 Uhr. Kontakt : Die Praxis von Siegfried Bettighofer können Sie telefonisch unter 0821 / 157332 erreichen.

Maximilian Brandner, Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut

Adresse: Frickingerstraße 7, 86150 Augsburg

7, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis ist telefonisch unter 0821 / 5804834 erreichbar.

Klaus Ebner, Ärztlicher Psychotherapeut

Adresse: Schaezlerstraße 2, 86150 Augsburg

2, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Sie erreichen Klaus Ebner telefonisch unter 0821 / 50854075 oder per E-Mail unter praxis@psychoanalyse-ebner.de.

Cornelia Gebhardt, Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin

Adresse: Auf dem Rain 2, 86150 Augsburg

Auf dem Rain 2, 86150 Öffnungszeiten : Dienstag und Mittwoch: 10.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr, Donnerstag: 11.00 bis 14.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr, Freitag: 10.00 bis 12.00 Uhr.

Dienstag und Mittwoch: 10.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr, Donnerstag: 11.00 bis 14.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr, Freitag: 10.00 bis 12.00 Uhr. Kontakt : Die Praxis von Cornelia Gebhardt ist telefonisch unter 0821 / 452665 zu erreichen.

Barbara Gietl, Ärztliche Psychotherapeutin

Adresse: Hoher Weg 11, 86152 Augsburg

Hoher Weg 11, 86152 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Sie erreichen Barbara Gietl telefonisch unter 0821 / 50879600.

Rolf Peter Lindner

Adresse: Rathausplatz 2, 86150 Augsburg

Rathausplatz 2, 86150 Öffnungszeiten : Mittwoch zwischen 09.00 und 13.00 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Mittwoch zwischen 09.00 und 13.00 Uhr sowie nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis von Rolf Peter Lindner können Sie telefonisch unter 0821 / 39004 erreichen.

Assja Metzger, Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Lange Gasse 4, 86152 Augsburg

Lange Gasse 4, 86152 Öffnungszeiten : Montag: 10.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 19.00 Uhr, Dienstag: 10.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch: 13.00 bis 18.00 Uhr, Donnerstag: 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie Freitag: 11.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr.

Montag: 10.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 19.00 Uhr, Dienstag: 10.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch: 13.00 bis 18.00 Uhr, Donnerstag: 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr sowie Freitag: 11.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr. Kontakt : Sie erreichen die Praxis von Assja Metzger telefonisch unter 0821 / 4540734.

Inge Reich-Schwankhart, Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Alpenstraße 9a, 86159 Augsburg

Alpenstraße 9a, 86159 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Sie können unter 0821 / 5083308 einen Termin vereinbaren.

Dörthe Reitmeier, Fachärztin für Innere Medizin und Psychotherapeutin

Adresse: An der Blauen Kappe 16, 86152 Augsburg

An der Blauen Kappe 16, 86152 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Sie können die Praxis von Dr. Reitmeier telefonisch unter 0821 / 3433427 oder unter 0177 / 4752547 erreichen.

Sezer Arif, Arzt und Psychotherapeut

Adresse: Bahnhofstraße 17, 86150 Augsburg

17, 86150 Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 08.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr.

Montag und Dienstag: 08.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr. Kontakt : Unter 0821 / 523273 können Sie einen Termin mit Dr. Sezer vereinbaren.

Wolfgang Stemmer, Psychologischer Psychotherapeut

Adresse: Heilig-Kreuz-Straße 4, 86152 Augsburg

4, 86152 Öffnungszeiten : Montag: 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Dienstag: 09.00 bis 13.00 Uhr und 15.30 bis 18.30 Uhr, Mittwoch: 09.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag und Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr.

Montag: 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Dienstag: 09.00 bis 13.00 Uhr und 15.30 bis 18.30 Uhr, Mittwoch: 09.00 bis 12.00 Uhr, Donnerstag und Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr. Kontakt : Sie können die Praxis von Wolfgang Stemmer während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821 / 3493710 erreichen.

Gabriele Weidenfeller, Diplom-Psychologin

Adresse: Heilig-Kreuz-Straße 24a, 86152 Augsburg

24a, 86152 Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 10.00 bis 13.00 Uhr uns 14.00 bis 19.00 Uhr, Mittwoch: 11.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 19.00 Uhr, Donnerstag: 09.30 bis 12.30 Uhr und 15.00 bis 19.00 Uhr.

Montag und Dienstag: 10.00 bis 13.00 Uhr uns 14.00 bis 19.00 Uhr, Mittwoch: 11.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 19.00 Uhr, Donnerstag: 09.30 bis 12.30 Uhr und 15.00 bis 19.00 Uhr. Kontakt : Sie können unter 0821 / 3494373 einen Termin vereinbaren.

Gregor Winkler, Diplom-Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut

Adresse: Völkstraße 39, 86150 Augsburg

Völkstraße 39, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis von Gregor Winkler erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 151471

Diese Angebote der Verhaltenstherapie gibt es in Augsburg

Kathrin Arck, Diplom Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Halderstraße 16, 86150 Augsburg

Halderstraße 16, 86150 Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag zwischen 09.00 und 14.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag zwischen 09.00 und 14.00 Uhr. Kontakt : Die Praxis ist telefonisch unter 0821 / 50840304 zu erreichen.

Nadine Bachetzky, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Alpenstraße 33, 86159 Augsburg

Alpenstraße 33, 86159 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Sie erreichen die Praxis von Nadine Bachetzky telefonisch unter 0821 / 557555.

Alfons Baumeister und Peter Sponagl, Diplom-Psychologen und Psychologische Psychotherapeuten

Adresse: Maximilianstraße 50, 86150 Augsburg

50, 86150 Öffnungszeiten : Montag: 08.00 bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 08.00 bis 14.00 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Montag: 08.00 bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 08.00 bis 14.00 Uhr sowie nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis von Alfons Baumeister und Peter Sponagl können Sie telefonisch unter 0821 / 514773 oder mobil unter 0174 / 1706224 erreichen.

Gabriele Bausch, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Gratzmüllerstraße 1, 86150 Augsburg

Gratzmüllerstraße 1, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis ist telefonisch unter 0821 / 574835 erreichbar.

Ingrid Bayer-Hartmann, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Schaezlerstraße 2, 86150 Augsburg

2, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Sie erreichen Ingrid Bayer-Hartmann telefonisch unter 0821 / 65072475.

Friederike Bröhan, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Hochfeldstraße 58, 86159 Augsburg

Hochfeldstraße 58, 86159 Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 08.20 bis 12.30 Uhr.

Montag bis Donnerstag: 08.20 bis 12.30 Uhr. Kontakt : Die Praxis von Friederike Bröhan ist telefonisch unter 0821 / 575060 zu erreichen.

Kimberly Feldt, Dirk Guggemoos und Lena Vollmer

Adresse: Fuggerstraße 14, 86150 Augsburg

Fuggerstraße 14, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Sie erreichen die Praxis telefonisch unter 0170 / 9679499

Peter Fleischer und Andreas Schneider, Diplom-Psychologen und Psychologische Psychotherapeuten

Adresse: Liebigstraße 9, 86153 Augsburg

Liebigstraße 9, 86153 Öffnungszeiten : Nach vorheriger telefonischer Vereinbarung.

Nach vorheriger telefonischer Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis von Peter Fleischer können Sie telefonisch unter 0821 / 515848 erreichen.

Andrea Fottner, Psychologische Psychotherapeutin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Schaezlerstraße 8, 86150 Augsburg

8, 86150 Öffnungszeiten : Montag: 10.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, Dienstag und Mitttwoch: 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, Donnerstag: 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, Freitag: 10.00 bis 12.00 Uhr.

Montag: 10.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, Dienstag und Mitttwoch: 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, Donnerstag: 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, Freitag: 10.00 bis 12.00 Uhr. Kontakt : Sie erreichen die Praxis von Andrea Metzger telefonisch unter 0821 / 3497979.

Sabine Herb, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Klinkerberg 2, 86152 Augsburg

Klinkerberg 2, 86152 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Sie können unter 0175 / 9967064 einen Termin vereinbaren.

Andrea Hackl-Herrwerth, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Schaezlerstraße 2, 86150 Augsburg

2, 86150 Öffnungszeiten : Montag: 08.45 bis 15.45 Uhr, Dienstag, 09.00 bis 13.00 Uhr, Mittwoch: 08.45 bis 11.45 Uhr.

Montag: 08.45 bis 15.45 Uhr, Dienstag, 09.00 bis 13.00 Uhr, Mittwoch: 08.45 bis 11.45 Uhr. Kontakt : Sie können die Praxis von Andrea Hackl-Herrwerth telefonisch unter 0821 / 65072476 erreichen.

Hans Kägi, Diplom Psychologe

Adresse: Apprichstraße 16, 86199 Augsburg

Apprichstraße 16, 86199 Öffnungszeiten : Mittwoch: 15.00 bis 16.00 Uhr

Mittwoch: 15.00 bis 16.00 Uhr Kontakt : Unter 0821 / 95414 können Sie einen Termin mit Hans Kägi vereinbaren.

Reiner Kirchmann, Psychologischer Psychotherapeut

Adresse: An der blauen Kappe 16, 86152 Augsburg

An der blauen Kappe 16, 86152 Öffnungszeiten : Dienstag: 08.30 bis 13.30 Uhr und 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 12.30 Uhr und 16.15 bis 18.00 Uhr, Donnerstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Freitag: 09.30 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 17.00 Uhr.

Dienstag: 08.30 bis 13.30 Uhr und 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Mittwoch: 08.00 bis 12.30 Uhr und 16.15 bis 18.00 Uhr, Donnerstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Freitag: 09.30 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 17.00 Uhr. Kontakt : Sie können die Praxis von Reiner Kirchmann während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821 / 3463884 erreichen.

Manana Klein, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Maximilianstraße 17, 86150 Augsburg

17, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung

Nach Vereinbarung Kontakt : Sie können unter 0821 / 47012291 einen Termin vereinbaren.

Detlef Leehr, Diplom-Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut

Adresse: Halderstraße 16, 86150 Augsburg

Halderstraße 16, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis von Detlef Leehr erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 50840303.

Christine Lehnitzk-Keiler, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin und Ramona Tichy-Winterberg, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie

Adresse: Henisiusstraße 4, 86152 Augsburg

Henisiusstraße 4, 86152 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung

Nach Vereinbarung Kontakt : Sie können die Praxis von Christine Lehnitzk-Keiler telefonisch unter 0821 / 8996555 erreichen.

Dr. med. Kathrin Meyer zur Capellen, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Tatjana Yoosefi, Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Bahnhofstraße 19, 86150 Augsburg

19, 86150 Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 08.30 bis 12.30 Uhr.

Montag bis Freitag: 08.30 bis 12.30 Uhr. Kontakt : Sie können unter 0821 / 81560736 einen Termin vereinbaren.

Renate Müller, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Schaezlerstraße 17, 86150 Augsburg

17, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis von Renate Müller erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 510380.

Robert Pankofer, Psychologischer Psychotherapeut

Adresse: Heilig-Grab-Gasse 4, 86150 Augsburg

Heilig-Grab-Gasse 4, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Sie können die Praxis von Robert Pankofer telefonisch unter 0821 / 3497810 erreichen.

Andreas Ruf, Diplom-Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut

Adresse: Viertes Quergäßchen 5, 86152 Augsburg

Viertes Quergäßchen 5, 86152 Öffnungszeiten : Nur nach Vereinbarung.

Nur nach Vereinbarung. Kontakt : Sie können unter 0157 / 81936945 einen Termin vereinbaren.

Brigitte Seckinger, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Täfertinger Weg 40, 86156 Augsburg

Täfertinger Weg 40, 86156 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis von Brigitte Seckinger erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 44950021 oder mobil unter 0152 / 56345210.

Thore Spilger, Diplom Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut

Adresse: Lange Gasse 4, 86152 Augsburg

Lange Gasse 4, 86152 Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 10.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, Freitag: 12.00 bis 17.00 Uhr.

Montag bis Donnerstag: 10.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, Freitag: 12.00 bis 17.00 Uhr. Kontakt : Unter der Telefonnummer 0821 / 50471633 können Sie einen Termin mit Thore Spilger vereinbaren.

Rosemarie Triess und Marion Tilscher, Psychologische Psychotherapeutinnen

Adresse: Vogelmauer 17, 86152 Augsburg

Vogelmauer 17, 86152 Öffnungszeiten : Nur nach Vereinbarung.

Nur nach Vereinbarung. Kontakt : Sie können unter 0157 / 314155 einen Termin vereinbaren.

Tiefenpsychologie in Augsburg: Diese Therapeuten praktizieren in Augsburg

Edith Kaminsky, Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin

Adresse: Moltkestraße 1, 86159 Augsburg

1, 86159 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis von Edith Kaminsky können Sie telefonisch unter 0821 / 583542 erreichen.

Yvonne Orth, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin

Adresse: Neue Straße 6, 86179 Augsburg

Neue Straße 6, 86179 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis ist telefonisch unter 0821 / 44972572 zu erreichen.

Kinder und Jugendpsychiatrie in Augsburg

In psychologischen Ausnahmefällen bei Kindern und Jugendlichen können Sie sich an die psychiatrische Notaufnahme des Josefinums in Augsburg wenden. Diese befindet sich in der Kapellenstraße 30 in 86154 Augsburg und ist rund um die Uhr telefonisch unter 0821 / 2412 0 zu erreichen.

Judith Gruber, Diplompädagogin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

Adresse: Fuggerstraße 14, 86159

Fuggerstraße 14, 86159 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Sie erreichen die Praxis von Judith Gruber telefonisch unter 0821 / 570891570 oder per E-Mail unter mail@kjpsych-gruber.de.

Corinna Trübenbacher und Kerstin Wagner, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen

Adresse: Konrad-Adenauer-Allee 7½, 86150 Augsburg

Konrad-Adenauer-Allee 7½, 86150 Öffnungszeiten : Mittwoch: 09.00 bis 13.00 Uhr und Freitag: 09.00 bis 18.00 Uhr.

Mittwoch: 09.00 bis 13.00 Uhr und Freitag: 09.00 bis 18.00 Uhr. Kontakt : Die Praxis von Corinna ist telefonisch unter 0821 / 60033890 zu erreichen.

Susanne Ullmann, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

Adresse: Ulrichsplatz 11, 86150 Augsburg

Ulrichsplatz 11, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Sie erreichen Susanne Ullmann telefonisch unter 0821 / 155318.

Angela Wallenstein, Psychologische Psychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

Adresse: Dominikanergasse 14, 86150 Augsburg

Dominikanergasse 14, 86150 Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 12.00 bis 19.00 Uhr.

Montag, Dienstag und Donnerstag: 12.00 bis 19.00 Uhr. Kontakt : Sie erreichen die Praxis von Angela Wallenstein während der Öffnungszeiten telefonisch unter 0821 / 3177415.

Möglichkeiten zur systemischen Therapie und Neuropsychologie in Augsburg

Volkmar Abt, Diplom-Sozialpädagoge

Adresse: Gögginger Straße 105a, 86199 Augsburg

105a, 86199 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis ist telefonisch unter 0821 / 54372020 zu erreichen.

Peter Sponagl, Diplom-Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut

Adresse: Maximilianstraße 50, 86150 Augsburg

50, 86150 Öffnungszeiten : Montag: 08.00 bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 08.00 bis 14.00 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Montag: 08.00 bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch: 08.00 bis 14.00 Uhr sowie nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis von Peter Sponagl können Sie telefonisch unter 0821 / 514773 oder mobil unter 0174 / 1706224 erreichen.

Dr. Volker Peschke, Psychologischer Psychotherapeut und klinischer Neuropsychologe

Adresse: Frölichstraße 8, 86150 Augsburg

Frölichstraße 8, 86150 Öffnungszeiten : Nach Vereinbarung.

Nach Vereinbarung. Kontakt : Die Praxis von Volker Peschke können Sie telefonisch unter 0821 / 79662154 oder per E-Mail unter v.peschke@kabelmail.de erreichen.

Unterschied zwischen Psychologe, Psychiater und Psychotherapeut

Die Grundlage, um den den Beruf eines Psychologen oder einer Psychologin auszuführen, ist das Psychologie-Studium. Nach dem Abschluss des Studiums sind die Absolventen dazu befugt, sich Psychologe zu nennen. Um jedoch als Psychotherapeut praktizieren zu dürfen, bedarf es entweder einer fünfjährigen Weiterbildung unter Aufsicht mehrerer praktizierender Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder einem Masterabschluss in Psychotherapie.

Alternativ können auch Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker psychotherapeutische Behandlungen anbieten.

Ein Psychiater darf als Arzt Medikamente sowie Psychopharmaka verschreiben. Um Psychiaterin oder Psychiater zu werden, muss man ein Medizinstudium und zusätzlich die mehrjährige Facharztausbildung zum Psychiater durchlaufen haben.