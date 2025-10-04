Ab nach Böbingen: Wie Augsburg Anlieger aus dem Ländle lockt

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer Stadt.

Das Allerwichtigste ist der Pudding. Manche mögen sich erinnern an die Werbung aus den 1960ern, als der Backzutaten-Riese Dr. Oetker behauptete, eine Frau habe nur zwei wichtige Lebensfragen: Was sie anziehen und was sie kochen soll. Steak und Schnitzel hin oder her, sei für den Mann das Allerwichtigste - der Pudding. Die 60er sind vergessen, der Pudding ist es nicht. Jetzt aber interessieren sich nicht mehr nur gestandene Männer dafür, sondern junge Leute. Neuester Trend: Man trifft sich auf Picknickdecken im Freien und verspeist Pudding. Und weil das alleine langweilig wäre, isst man ihn mit der Gabel. Diesen Samstag trifft sich die Pudding-Gang ab 13 Uhr im Park am Roten Tor, um fröhlich drauflos zu gabeln. Wo der Sinn in dieser Aktion liegt? Junge Leute wollen einfach Spaß haben und auch mal etwas Absurdes tun. Ganz so, wie die guten Ehefrauen in den 60ern - ups.

Diana von Böselager (l) und Ella Parey haben nach eigenen Angaben zum Pudding-Essen mit der Gabel auf der Bonner Hofgartenwiese aufgerufen. Der kuriose Trend zieht momentan seine Kreise und war schon in anderen Städten zu beobachten. Am Samstag auch in Augsburg. Foto: Benjamin Westhoff, dpa

***

Bayern oder Baden-Württemberg? Hauptsache Umleitung. Geografie ist nicht jedermanns Sache, das wissen nicht nur Fußballer wie Andreas Möller. Auch im Straßenbau kommt‘s offenbar nicht darauf an, wo ein Weg hinführt. Hauptsache in Augsburg ist, dass er überhaupt befahrbar ist und nicht vor Asphaltflicken strotzt. Das dachten sich wohl auch die Menschen, die in der Ambergerstraße dieses Durchfahrtsverbot installierten. Wer trotzdem hineinfährt, hat zwar keine Wendemöglichkeit, kommt aber doch noch recht weit - genau genommen etwa 130 Kilometer, bis nach Böbingen eben. Böbingen übrigens liegt im Remstal in Baden-Württemberg. Wir fragen uns, was all die Anlieger aus dem Ländle im Augsburger Textilviertel wollen...

Vom Textilviertel direkt nach Baden-Württemberg? In Augsburg ist halt alles möglich. Foto: Joachim Bomhard

***

Unterhaltsame Tramfahrt. Augsburg bei Regen. Da gibt es wenig zu lachen. Eine Leserin dagegen weiß von einer unterhaltsamen Episode. Sie war bei strömendem Regen mit der Straßenbahn-Linie 1 unterwegs. Die Frau saß an einem Doppelsitz und hatte ihren tropfnassen Stockschirm zwischen die Sitze gehängt. An der Haltestelle Maria Stern stiegen viele weitere Menschen ein - unter anderem eine Frau, die ebenfalls einen Stockschirm dabei hatte. Sie legte ihn neben ihren Sitz. Die Leserin bot der neuen Sitznachbarin an, ihren Stockschirm zu ihrem zu hängen, damit sie mehr Platz habe. Die Frau lehnte das Angebot mit verschmitztem Lächeln ab und sagte: „Ne, lieber nicht. Nicht, dass sich beide Schirme zusammen tun und es entstehen lauter Knirpse.“ Unsere Leserin freute sich über diese schlagfertige Reaktion und hatte noch eine vergnügliche Weiterfahrt. Auch Regen kann Spaß machen...

***

Urlaub in Südtirol. Zufallsbegegnung am vergangenen Sonntagvormittag bei der Oldtimer-Rallye in der Maximilianstraße: Der Bekannte hatte vor Kurzem berichtet, dass es ihn mit Ehefrau für eine Woche nach Südtirol ziehe. Am Sonntag vor einer Woche war der geplante Start. Der Eishockeyfan verpasste daher den ersten Saisonsieg der Panther. Erste Frage beim ersten Treffen nach dem Urlaub eine Woche später: „Wie war es in Südtirol?“ Der Bekannte lächelt und sagt: „Wir waren tatsächlich dort.“ Als man angekommen sei, wunderte sich das Personal im ausgebuchten Hotel aber sehr: Die Reservierung war ab dem letzten Sonntag im September eingetragen - also eine Woche später. Der Bekannte und seine Frau nahmen es mit Humor. „Wir haben gegessen und sind wieder zurück nach Augsburg.“ Die Oldtimer möchte er sich an diesem Tag noch anschauen: „Danach fahren wir wieder nach Südtirol.“