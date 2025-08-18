Quartier 14 am Rathausplatz schließt

„Wir schließen diese Filiale“ heißt es auf großen Schildern im Schaufenster von Quartier 14 am Rathausplatz (offizielle Adresse ist Philippine-Welser-Straße 14). Angeboten werden hier hochwertiges Reisegepäck und Taschen. Auf Schnäppchenjäger warten Abverkaufs-Rabatte bis zu 70 Prozent. Seit fast 40 Jahren gibt es den familiengeführten Laden bereits in der Stadt. Nun zieht Geschäftsführer Jürgen Faller einen Schlussstrich. Doch ganz aufgeben will er Laden und Standort noch nicht.

Quartier 14 hat eine Vorgeschichte. Das zeigt die Markise, die an diesem Montag den Eingang vor der Sonne schützt. Auf blauem Untergrund steht in weißer Schrift: Samsonite-Shop. So hieß das Geschäft, gegründet 1986, bis zu seiner Umbenennung 2017. Zwischendurch sind die Flächen und das Angebot erweitert worden. Jetzt folgt der Rückzug. „Die Quartier 14-Gesellschaft wird geschlossen“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Faller.

Geschäftsaufgaben und Neueröffnungen: Der Handel in Augsburg ist in Bewegung

Dahinter steckten wirtschaftliche Gründe, die Lage des stationären Handels werde schwieriger. „Das Konsumverhalten hat sich verändert und auch die Kaufkraft ist gesunken“, ordnet Faller ein. Der Räumungsverkauf sei über einen längeren Zeitraum geplant. Ein konkretes Ende hänge von dem verbleibenden Warenbestand ab. Ganz aufgeben will Faller die Ladenfläche in bester Innenstadtlage aber noch nicht. „Eventuell machen wir verkleinert oder mit einem anderen Konzept weiter“, macht er Hoffnung auf eine Fortsetzung.

Zuletzt hatten immer wieder Ladenschließungen in Augsburg für Gesprächsstoff gesorgt. Unter anderem hat das Modegeschäft Laufsteg aufgegeben. Der Skatershop Titus schließt demnächst. Dafür wurde bekannt, dass Only die Laufsteg-Flächen übernimmt. In der Karolinenstraße hat ein Brautmodegeschäft in der ehemaligen Tchibo-Filiale eröffnet.