„Quecksilber-Hotel“: Anleger und Anwalt kritisieren die Stadt

Frank Hilgers stammt aus dem Raum Köln. Mit Augsburg hatte der 54-Jährige nichts zu tun – bis er über einen Finanzdienstleister von dem Hotel-Projekt im alten Kesselhaus im Kammgarnquartier erfuhr. Hilgers fühlte sich an die Zeche Zollverein in Essen erinnert. Weil er Industriedenkmäler mag, erwarb er einen Anteil am Augsburger Projekt, wie über hundert weitere Anleger auch. Doch dann kam der Quecksilber-Skandal und aus Investoren sind Kläger geworden. Sie gehen gegen die Verkäuferin des Hotels, die AKS Business Hotel GmbH & Co. KG, und zwei Gesellschafter vor. Manche fürchten den finanziellen Ruin. Je mehr Zeit verstreicht, desto mehr scheint der Ärger zu wachsen – auch auf die Stadt Augsburg.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anwalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis