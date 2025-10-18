Kommentar zu Drama um „Quecksilber-Hotel“: Stadt Augsburg hat eine moralische Pflicht

Die rund 140 Anleger, die viel Geld in das Hotelprojekt im Kesselhaus gesteckt haben, müssen seit Jahren das ausbaden, was andere verpfuscht haben. Die Stadt sollte großes Interesse an einer gemeinsamen Lösung haben. Es geht um ein Industriedenkmal, das im Kammgarnquartier das exponierteste Gebäude darstellt. Soll aus dem Kesselhaus, zwischen sanierten Industriebauten und schicken Wohn- und Gewerbeeinheiten, ein „Lost Place“ werden? Ein Schandfleck mitten in Augsburgs Vorzeigeviertel? Aber es geht auch um Schicksale.

Als die Menschen sich in das prestigeträchtige Objekt einkauften, gingen sie von einer verlässlichen Investition in ihre Zukunft aus. Etliche wollten mit der Anlage fürs Alter vorsorgen. Sie ahnten nicht, dass trotz Gutachten, Entsorgungs- und Sanierungsmaßnahmen giftiges Quecksilber im Gebäude lauern sollte. Sie konnten auch nicht damit rechnen, dass das Hotel deshalb gar nicht erst eröffnen sollte. Wer von den Behörden und von den Projektentwicklern Kenntnis von einer möglichen Quecksilber-Gefahr hätte haben müssen oder vielleicht sogar davon gewusst haben könnte, muss die Justiz klären. Die Stadt hat die moralische Pflicht, die Investoren zu unterstützen.