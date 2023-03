Orientierung im Schilderwald: Was wissen Sie über Verkehrszeichen?

Bei mehr als 400 Verkehrszeichen in Deutschland kann man mal den Überblick verlieren. Und dann gibt es spezielle Augsburger Schilder. Kennen Sie die? Testen Sie es im Quiz!

Wann haben Sie zuletzt ganz bewusst auf ein Verkehrszeichen geachtet? Also es nicht nur geistesabwesend zur Kenntnis genommen – sondern ihm wirklich einen Moment Aufmerksamkeit geschenkt?

Meist passiert das, wenn es sich um besondere Schilder handelt: besonders alte und verblichene, verschmutzte und verklebte – oder eben besonders neue und seltene.

Augsburger Verkehrszeichen im Quiz: Testen Sie Ihr Wissen

Gerade letztere hat Augsburg so einige zu bieten. Denn bei 400 verschiedenen Verkehrszeichen in Deutschland gibt es auch solche Schilder, die (fast) nur in Augsburg an den Straßen stehen. Können Sie sich nicht vorstellen? Dann klicken Sie sich doch mal durch unser Verkehrszeichen-Quiz!

Die ungewöhnlichsten alten und neuen Verkehrsschilder von Augsburg befinden sich im Schilderdepot der Stadt in der Schwimmschulstraße. Foto: Silvio Wyszengrad

