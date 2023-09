Gloning lässt sich auf der Bahn in Büttgen nicht aufhalten

Die Fahrerin der E-Racers Augsburg zeigt überzeugende Leistungen und gewinnt zwei Deutsche Meistertitel. Als Lohn wird sie in den Nationalkader berufen.

Die 250 Meter lange Radrennbahn in Büttgen am Niederrhein wird Paula Gloning in guter Erinnerung behalten. Dort fanden am Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Omnium und im Madison statt. Und für Gloning endeten diese mit zwei Titeln. Sie und Nico Wollenberg (beide E-Racers Augsburg) nahmen in der Klasse U17 teil. Während Wollenberg in der Qualifikation den Sprung ins Finale des aus vier Disziplinen bestehenden Omniums verpasste, machte Gloning bei den drei Rennen des ersten Tages sofort ihren Anspruch auf den Meistertitel deutlich.

Nach ihrem Sieg im Tempo- und Scratchrennen überzeugte sie auch im abschließenden Ausscheidungsfahren mit einem zweiten Platz. Mit einem beruhigenden Vorsprung und als Führende konnte sie in den zweiten Tag gehen. Nach einer von Aufregung geprägten unruhigen Nacht meisterte sie das abschließende Punktefahren, in dem sie sich nur auf ihre stärkste Konkurrentin konzentrieren musste, mit Bravour und gewann überlegen den Deutschen Meistertitel.

Rennen im Mannschaftsfahren beginnt mit einer Schrecksekunde

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde im Madison, einem Zweier-Mannschaftsrennen, ein weiterer Deutscher Meistertitel vergeben. Hier lief es für Wollenberg wesentlich besser. Mit seinem bayerischen Mannschaftskollegen Niclas Look konnte er konstant Punkte holen und einen hervorragenden fünften Platz einfahren. Im Rennen der weiblichen Jugend startete Gloning mit ihrer Partnerin Sophie Schuster (Miesbach) als eine der Favoritinnen, nachdem sie bereits ein Sichtungsrennen gewonnen hatten.

Doch das Rennen begann mit einer Schrecksekunde, als eine andere Mannschaft in ihren Wechsel fuhr und sie dadurch den Anschluss an das Feld verloren. Doch davon ließen sie sich nicht unterkriegen, kämpften sich kontinuierlich nach vorne und sammelten dabei fleißig so viele Punkte, dass sie den Wettkampf noch knapp gewannen. Damit fuhr Gloning an diesem Wochenende nicht nur zwei Deutsche Meistertitel ein, sondern sie gewann auch die Nachwuchswertung des BDR in der Klasse U17 auf der Bahn. Als besonderen Lohn teilte ihr anschließend der Bundestrainer Lutz Schädlich mit, dass sie nächstes Jahr Mitglied des Nationalkaders sein wird. (AZ)