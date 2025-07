Radlnacht 2025 am Samstagabend: Die Strecke und Umleitungen in Augsburg

Die Radlnacht wird am Samstagabend in Augsburg veranstaltet. Vergangenes Jahr nahmen über 3000 Menschen daran teil. Die Polizei rechnet mit Einschränkungen im Straßenverkehr und verweist auf Ausweichrouten.

Die Polizei betreut und begleitet die Radlnacht, die offiziell als Versammlung angemeldet ist. Sie kündigt ihre Präsenz an und weist auf Verkehrssperrungen hin, die zu temporären Verkehrsbehinderungen führen können.

Diese Straßen sind bei der Radlnacht 2025 in Augsburg gesperrt

Ab 18 Uhr bis 1 Uhr morgens ist der Bereich Prinzregentenstraße, Prinzregentenplatz und Holbeinstraße für den Fahrverkehr komplett gesperrt.

Ab 20.30 Uhr bis etwa Mitternacht ist folgender Bereich vollständig gesperrt: Prinzregentenplatz - Prinzregentenstraße - Viktoriastraße - Frölichstraße - Sieglindenstraße - Schlettererstraße - Rosenaustraße - Holzbachstraße - Perzheimstraße - Stadionstraße - Gabelsbergerstraße - B 17 - Familie-Einstein-Straße - Ulmer Straße - Landvogtstraße - Sommestraße - Bgm.-Ackermann-Straße - Rosenaustraße - Schlettererstraße - Sieglindenstraße - Frölichstraße - Viktoriastraße - Prinzregentenstraße - Prinzregentenplatz.

Auch bei den Straßenbahnlinien und Buslinien wird es in den genannten Bereichen zu Verzögerungen kommen. Die Polizei bittet Fahrgäste auf die Anzeigentafeln zu achten. Die Polizei empfiehlt folgende Umleitungsstrecken.

Radlnacht 2025: Die Umleitungsstrecken durch Augsburg

Überregionaler Verkehr der B17: Ausleitungen erfolgen an der Anschlussstelle Gabelsbergerstraße in Richtung Norden und an der Anschlussstelle Bgm.-Ackermann-Straße in Richtung Süden; eine Umleitung über Stadtbergen und Leitershofen ist ausgeschildert.

Stadtmitte: Von der Stadtmitte in Richtung Westen (Uniklinik) über die Ulmer Straße, Kobelweg und Holzweg. Von der Stadtmitte in Richtung Norden (Autobahn) über die Donauwörther Straße, in Richtung Süden über die Haunstetter Straße.

Pfersee/Kriegshaber: Von Pfersee in Richtung Süden über die Leitershofer Straße, in Richtung Westen über Stadtbergen - Bismarckstraße, in Richtung Norden über die Hessenbachstraße, Schißlerstraße.

Altstadtbereich/zentrale Innenstadt: Ausfahrt über Klinkerberg, Hermanstraße, Gögginger Straße,

Eichleitnerstraße, B17. (AZ)