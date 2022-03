Radsport

18:43 Uhr

Georg Zimmermann leistet jetzt Helferdienste

Plus Eigentlich war Georg Zimmermann vor den acht Etappen des Frühjahrklassikers Paris–Nizza guten Mutes. Doch diese Erwartungen konnte der Radprofi bisher nicht erfüllen.

Von Robert Götz

Georg Zimmermann war gut in die Saison gestartet und zählte bei seinem Team Intermarché durchaus zu den Hoffnungsträgern beim prestigeträchtigen Etappenrennen in Frankreich. Nachdem der 24-jährige Radprofi bei der ersten Etappe am Montag noch gut mithalten konnte, musste er am Dienstag eine herbe Enttäuschung einstecken und landete mit 6:43 Minuten Rückstand auf Sieger Fabian Jakobsen weit abgeschlagen als 100. im Feld. Auf den knapp 160 Kilometern von Auffargis nach Orléans herrschte starker, böiger Wind, der die Etappe ein wenig auch zu einem Lotteriespiel machte.

