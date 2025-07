Rätsel um eine außergewöhnliche Polizei-Eskorte in Augsburg

Es war ein Einsatz, wie er nicht alle Tage passiert. Dies bestätigt auf Anfrage die Augsburger Polizei. In der Neuburger Straße in Lechhausen war dieser Tage eine Polizei-Eskorte unterwegs, die Passanten auffiel. Drei Polizeiautos mit Blaulicht fuhren entlang. In der Mitte war ein besonders gesichertes Fahrzeug eingereiht. Was war los?

Die Polizei hält sich bei der Antwort knapp: „Es handelte es sich um einen begleiteten Geldtransporter.“ Weitere Informationen werden nicht genannt. Die Polizei hat allerdings keine eigenen Geldtransporter. Der Transport von großen Geldsummen oder Wertgegenständen wird in Deutschland von spezialisierten Sicherheitsunternehmen durchgeführt, die über gepanzerte Fahrzeuge und entsprechend ausgebildetes Personal verfügen, heißt es. Die Polizei schützt die Transporter.

Im konkreten Fall in Lechhausen handelte sich um einen Geldtransporter mit Mainzer Kennzeichen.