Räuber entreißt 35-Jähriger am Augsburger Klinkerberg die Handtasche

Augsburg-Innenstadt

Räuber entreißt 35-Jähriger am Klinkerberg die Handtasche

Ein Raub hat sich auf offener Straße in der Augsburger Innenstadt ereignet. Opfer ist eine Frau, die abends am Klinkerberg entlang ging.
    •
    •
    •
    Am Klinkerberg in der Augsburger Innenstadt ist eine Passantin beraubt worden.
    Am Klinkerberg in der Augsburger Innenstadt ist eine Passantin beraubt worden. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

    Eine Fußgängerin, die am Dienstagabend am Klinkerberg in der Innenstadt entlang ging, ist Opfer eines Raubs geworden. Ein unbekannter Täter hatte ihr die Handtasche entrissen.

    Die Tat passierte laut Polizei gegen 21.30 Uhr. Die 35-jährige war in Richtung Westen unterwegs, als ein bislang Unbekannter sie überfiel und ihre Handtasche stahl.

    Der Räuber flüchtete mit seiner Beute. Die Frau meldete den Vorfall kurze Zeit später der Polizei. Eine Fahndung blieb erfolglos. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt, heißt es. Die Polizei ermittelt nun wegen Handtaschenraubes. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3821 melden. (ina)

