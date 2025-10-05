Icon Menü
Randale in einer Bar in Augsburg-Oberhausen endet mit Übernachtung im Polizeiarrest

Augsburg-Oberhausen

Konflikt in einer Bar eskaliert: 29-jähriger Mann landet am Ende im Polizeiarrest

Auslöser des Streits war das Rauchen einer Zigarette im Lokal. Mitarbeiter der Bar schritt ein, es folgte eine handgreifliche Auseinandersetzung.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    In einer Bar in Oberhausen kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung
    In einer Bar in Oberhausen kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung

    Der Besuch einer Bar in Oberhausen endete für einen 29-jährigen Iraker im Polizeiarrest in Augsburg. Zuvor gab es mit einem Mitarbeiter der Bar zweimal Ärger. Der 29-Jährige kehrte später noch einmal zurück.

    Wie die Polizei informiert, passierte der Vorgang am Samstag in einer Bar in der Ulmer Straße. An der körperlichen Auseinandersetzung waren drei Personen beteiligt, die dabei verletzt wurden. Gegen 1.05 Uhr befanden sich ein 29-Jähriger und ein 25-Jähriger (beide mit irakischer Staatsangehörigkeit) in der Bar.

    Der 29-Jährige rauchte in der Bar und wurde daraufhin von einem Mitarbeiter der Bar verwiesen. Hieraus entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung, in die sich der 25-Jährige einmischte. Im weiteren Verlauf kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen dem 24-jährigen deutschen Mitarbeiter und den beiden Männern. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren alle drei Beteiligten leicht verletzt.

    Ein Mann wird in die Universitätsklinik gebracht

    Der 25-Jährige wurde zur Untersuchung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht, der 29-Jährige erhielt einen Platzverweis. Gegen 3 Uhr kamen die beiden Männer zur Bar zurück, so die Polizei. Wieder kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit dem Mitarbeiter. Da sich der 29-Jährige auch im Beisein der Polizei weiterhin aggressiv verhielt und weitere Straftaten zu erwarten waren, wurde er in den Polizeiarrest gebracht.

    Die drei Männer erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und weiterer Delikte.

