So macht Eislaufen Spaß

Ausdauersport trägt zur Gesundheit bei. In den Wintermonaten gilt der Sport auf Kufen als beliebte Freizeitbeschäftigung. Was man bei Ausrüstung und Training beachten sollte.

Wintersport spielt sich nicht nur auf Skiern ab, auch eine beliebte Freizeitbeschäftigung ist das Schlittschuhlaufen auf dem Eis. Im Eissportverein Augsburg (ESVA) beispielsweise wird seit Jahrzehnten Leistungssport betrieben, doch auch Breitensportler interessieren sich verstärkt für das Bewegen auf Kufen und besuchen Kurse. Wer mit dem Eislaufen beginnt, sollte allerdings einiges beachten.

Ist Schlittschuhlaufen eine Frage des Alters?

Experten sagen: Nein. Sollte jemand grundsätzlich ein sportlicher Typ sein, kann er selbst bis ins höhere Alter hinein eislaufen. Beim ESVA gibt es teils 50-Jährige, die mit großer Begeisterung Kurse besuchen und sogar erst mit dem Schlittschuhlaufen beginnen. Zweimal in der Woche werden im Augsburger Verein Kurse für Erwachsene angeboten. Der Zulauf sei allgemein hoch, heißt es dort.

Wann können Kinder erstmals auf Schlittschuhen übers Eis fahren?

Aus pädagogischer Sicht frühestens ab drei Jahren. Erfahrene Trainerinnen und Trainer raten davon ab, Kleinkinder auf sogenannte Doppelkufen zu stellen. Ihre Begründung: Die Kinder würden es von Grund auf falsch lernen. Stattdessen empfehlen Übungsleiter einkufige Schlittschuhe und Hilfsmittel. Während der ersten Schritte auf dem rutschigen Geläuf verhindern Robben, Pinguine oder ähnliche Stützen das Umfallen.

Wie gefährlich ist Schlittschuhlaufen?

Wer aufs Eis fällt, kann sich Prellungen, im unglücklichsten Fall sogar Knochenbrüche zuziehen. Allerdings sind schlimmere Stürze absolute Ausnahme. Wer zu Beginn ängstlich ist und sich unsicher fühlt, sollte einen Helm aufsetzen. Speziell für Kinder empfiehlt sich das.

Haben Inlineskater einen Vorteil?

Jein. Die Sportarten sind verwandt und die Bewegungen ähneln sich, allerdings bestehen dennoch Unterschiede. Beim Inlineskaten muss sich der Sportler aktiv abdrücken, beim Schlittschuhlaufen gleiten die Füße verstärkt von selbst – ein Teil der Faszination dieser Sportart.

Eislaufen in der Halle oder auf dem See?

In den warmen Wintern beantwortet sich diese Frage meist von selbst. Behörden warnen eindringlich davor, sich auf gefrorene Seen zu begeben. Stattdessen verweisen sie darauf, dass Kunsteisflächen in Augsburg, Haunstetten oder Königsbrunn zur Verfügung stünden. Beim ESVA etwa kann der Interessierte bis zu fünfmal in der Woche als Breitensportler trainieren.

Worauf sollte man bei der Ausrüstung achten?

Kinder sollten prinzipiell gut eingepackt sein, am besten in einen Skianzug. Wichtig sind Handschuhe: Diese schützen nicht nur vor Kälte, sondern auch nach Stürzen beim Kontakt mit den Kufenkanten. Anfänger sollten sich zunächst keine Schlittschuhe zulegen, sondern erst einmal testen, ob ihnen die Sportart Spaß macht und welche Schuhe am besten passen. Vor Ort werden Leihschlittschuhe angeboten. Wenn einem der Sport gefällt, kann man sich beraten lassen. Experten raten von Schalenschlittschuhen ab, weil der Läufer darin "wie in Gips" stehe und wenig Gefühl im Fuß habe. Besser: stabile, passende Lederschuhe, die man fest schnüren kann.

Welchen Fehler kann man machen?

Bereits mit den ersten Schritten auf dem Eis sollte man sich die Angst vor dem Sturz abgewöhnen. Deshalb lernen Schlittschuhläufer in Kursen zunächst das richtige Sich-hinfallen-Lassen.

Wie baut man Kondition beim Eislaufen auf?

Der ESVA bietet Fördergruppen an, die zwei- bis dreimal in der Woche intensiv im athletischen Bereich trainieren. Neben Dehnübungen und dem Laufen stehen Sprünge oder Balanceübungen auf dem Programm. Wer regelmäßig trainiert, wird relativ schnell Fortschritte machen. Wobei Erwachsene mehr Geduld mitbringen müssen als Kinder, die erfahrungsgemäß schneller lernen.