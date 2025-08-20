Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Rathausplatz Augsburg: Schnelle Umsetzung von mehr Begrünung und Bäumen

Augsburg

Begrünung des Rathausplatzes: Umsetzen, statt die Interessen aller abbilden

Viele Augsburger sehnen sich nach mehr Bäumen auf dem zentralen Platz. Auch wenn damit nicht alle glücklich sind: Die Beschattung sollte Priorität haben.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Der Rathausplatz ist eine Steinwüste. Eine schnelle Umsetzung der Begrünung sollte prioritär behandelt werden.
    Der Rathausplatz ist eine Steinwüste. Eine schnelle Umsetzung der Begrünung sollte prioritär behandelt werden. Foto: Ulrich Wagner

    Augsburg braucht mehr Grün in der Stadt – da sind sich Politik und Bürger weitgehend einig. Die Hitzebelastung in der dicht bebauten Kernstadt nimmt durch den Klimawandel seit Jahren erheblich zu. Das haben anerkannte Forscher der hiesigen Universität längst nachgewiesen. Besonders vulnerable Gruppen leiden. Was hilft, ist klar: Beschattung – am besten durch großkronige Bäume. Dass die Stadt nun ihre Bürger fragt, wo Bäume auf dem Rathausplatz stehen sollen, scheint auf den ersten Blick sinnvoll. Entstanden ist aber ein kaum entwirrbares Durcheinander. Wichtiger wäre, klare Ziele zu formulieren und das Projekt voranzutreiben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden