Begrünung des Rathausplatzes: Umsetzen, statt die Interessen aller abbilden

Augsburg braucht mehr Grün in der Stadt – da sind sich Politik und Bürger weitgehend einig. Die Hitzebelastung in der dicht bebauten Kernstadt nimmt durch den Klimawandel seit Jahren erheblich zu. Das haben anerkannte Forscher der hiesigen Universität längst nachgewiesen. Besonders vulnerable Gruppen leiden. Was hilft, ist klar: Beschattung – am besten durch großkronige Bäume. Dass die Stadt nun ihre Bürger fragt, wo Bäume auf dem Rathausplatz stehen sollen, scheint auf den ersten Blick sinnvoll. Entstanden ist aber ein kaum entwirrbares Durcheinander. Wichtiger wäre, klare Ziele zu formulieren und das Projekt voranzutreiben.

