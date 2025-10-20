Raub in Augsburg: Radfahrer attackiert 20-Jährige und entreißt Handtasche

Ein Raub hat sich am frühen Montagmorgen im Hochfeld ereignet. Wie die Polizei berichtet, hat ein unbekannter Radfahrer einer 20 Jahre alten Fußgängerin im Vorbeifahren die Handtasche entrissen

Der Vorfall geschah gegen fünf Uhr in der Schertlinstraße. Laut Polizei ging der Täter die junge Frau erst körperlich an, bevor er ihr die Tasche raubte. Die 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Anschließend flüchtete der Radfahrer. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter 0821/232-3821 entgegen genommen. (ina)