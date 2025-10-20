Icon Menü
Raubüberfall in Augsburg: Unbekannter Täter attackiert 20-Jährige und entreißt Handtasche

Ausburg-Hochfeld

Raub in Augsburg: Radfahrer attackiert 20-Jährige und entreißt Handtasche

Eine junge Frau ist im Augsburger Hochfeld Opfer eines unbekannten Räubers geworden. Die Tat passierte morgens um fünf Uhr auf offener Straße.
    Eine junge Frau wurde im Hochfeld Opfer eines unbekannten Räubers.
    Eine junge Frau wurde im Hochfeld Opfer eines unbekannten Räubers. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Ein Raub hat sich am frühen Montagmorgen im Hochfeld ereignet. Wie die Polizei berichtet, hat ein unbekannter Radfahrer einer 20 Jahre alten Fußgängerin im Vorbeifahren die Handtasche entrissen

    Der Vorfall geschah gegen fünf Uhr in der Schertlinstraße. Laut Polizei ging der Täter die junge Frau erst körperlich an, bevor er ihr die Tasche raubte. Die 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

    Anschließend flüchtete der Radfahrer. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

    Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter 0821/232-3821 entgegen genommen. (ina)

