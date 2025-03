Raubversuch in Tram: Mann entreißt 16-Jährigem das Handy

Ein versuchter Raub hat sich am Donnerstagmittag in einer Straßenbahn der Linie 2 am Rathausplatz abgespielt. Wie die Polizei berichtet, entriss gegen 13 Uhr ein Unbekannter im Vorbeigehen einem 16-Jährigen dessen Smartphone.

Der Jugendliche forderte den Unbekannten auf, ihm das Handy zurückzugeben. Zwischen den beiden entstand eine körperliche Auseinandersetzung. Laut Polizei schlug der Täter den 16-Jährigen und bedrohte ihn verbal. Dann warf der Unbekannte das Smartphone auf den Boden und flüchtete in Richtung Moritzplatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3821 entgegen. (ina)