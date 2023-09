110 km/h zu schnell: Polizei misst Geschwindigkeit von Rasern

Die Verkehrspolizei Augsburg misst im Großraum der Stadt die Geschwindigkeit von Autos auf Bundesstraßen und der A8. Einige Fahrer waren drastisch zu schnell.

Die Verkehrspolizei Augsburg hat am vergangenen Wochenende mehrere Geschwindigkeitsmessungen in der Region durchgeführt, sowohl auf den Bundesstraßen als auch auf der A8. Bei insgesamt rund 50.000 gemessenen Fahrzeugen seien etliche Fahrer zu schnell unterwegs gewesen, heißt es zum Ergebnis. Gegen mehr als 500 werde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. 36 Fahrer müssen den Beamten zufolge zudem mit einem Fahrverbot rechnen. Auf der B2 bei Allmannshofen wurde ein Auto mit 208 km/h bei erlaubten 120 Kilometern pro Stunde gemessen. Bei Kühbach Nord, auf der B300, lag der Höchstwert bei 159 km/h bei erlaubten 80. Auf der A8 gilt im Abschnitt von Neusäß bis Friedberg von 6 bis 20 Uhr eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. "Die am Samstag festgestellte Höchstgeschwindigkeit in Richtung München betrug 230 km/h", so die Polizei, die darauf hinweist, dass derart hohe Überschreitungen in der Regel einen Bußgeldbescheid mit jeweils zwei Punkten, drei Monaten Fahrverbot sowie 1400 Euro Geldbuße nach sich ziehen. (jaka)