Knapp 90 Sachen zu schnell: Polizei zieht bei Kontrollaktion Raser aus dem Verkehr

Die Verkehrspolizei Augsburg hat am vergangenen Wochenende in mehreren Orten in der Region Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen durchgeführt. Neben der A8 waren dabei auch die Bundesstraßen B2 bei Allmannshofen sowie die B300 unter anderem in Dasing, Aichach, Stadtbergen, Neusäß und Gersthofen im Fokus, so die Polizei. „Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von rund 25.000 Fahrzeuge gemessen.“ Dabei erfassten die Beamten nach eigener Auskunft gut 700 Fahrerinnen und Fahrer, die die zulässige Geschwindigkeit deutlich überschritten. Für 15 Verkehrsteilnehmer droht nun ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. Höchstwert: Auf der A8 bei Gersthofen war ein 30-jähriger Autofahrer mit knapp 190 Stundenkilometer bei erlaubten 120 unterwegs. „Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg“, teilt die Polizei mit (jaka)