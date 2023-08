Razzia in Gersthofen

Ermittlungen gegen Drogenring: So ist die Lage in Augsburg

Die Polizei präsentierte in der Vergangenheit einen größeren Drogenfund: Cannabis finden die Beamten in Augsburg am häufigsten.

Plus Razzien in der Region Augsburg sorgen für Aufsehen. Das Verfahren lässt erahnen, wie viel Geld mit Deals verdient wird. Dabei sind die Zahlen rückläufig.

Die Dealer waren offenbar gut im Geschäft. Als die Polizei vor wenigen Wochen mehrere Wohnungen und Geschäftsräume im Großraum Augsburg und darüber hinaus auf den Kopf stellte, beschlagnahmten die Beamten unter anderem zwei Kilogramm Kokain, ein ganz schönes Paket. Ein Gramm des weißen Pulvers wird in der Region nach Erkenntnissen der Ermittler auch mal für 100 Euro verkauft, es hätte also schnell eine sechsstellige Summe zusammenkommen können, hätte die Polizei nicht zugeschlagen. Die Großrazzia, der inzwischen weitere Durchsuchungen folgten, könnte sich zu einem der größten Drogenverfahren in Augsburg der vergangenen Jahre ausweiten. Es ist auch ein Fall, der zeigt, wie sehr illegale Rauschgiftgeschäfte in der Region ein Thema sind, trotz rückläufiger Zahlen.

Denn in den vergangenen Jahren erfassten die Beamten eigentlich deutlich weniger Drogendelikte in und um Augsburg als in den Jahren zuvor, wie aus der Kriminalstatistik der Polizei hervorgeht. Wenn die Polizei wegen Rauschgiftdelikten ermittelt, geht es dabei meistens um Marihuana, das ist seit Jahren so. Laut den aktuellsten Zahlen der Kriminalstatistik, die für das Jahr 2022 vorliegen, gab es in dem Jahr in Augsburg 163 Fälle des illegalen Drogenhandels, die von den Ermittlern erfasst wurden. In mehr als der Hälfte der Fälle handelten die Verdächtigen demnach mit Cannabis. Andere Drogen – etwa Heroin, Kokain, Crystal Meth und LSD – spielen offenbar in der Stadt nur eine sehr geringe Rolle, Amphetamine und sogenannte Kräutermischungen eine etwas größere. Dennoch gibt es in allen Bereichen einen deutlichen Rückgang, waren es doch 2019 noch 371 Fälle des Drogenhandels im Stadtgebiet gewesen, die von der Polizei notiert worden waren, also mehr als das Doppelte im Vergleich zu vergangenem Jahr.

