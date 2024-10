Standort für neue Realschule im Augsburger Osten ist offenbar zu klein

In Augsburg gibt es mehr Anmeldungen an Realschulen als Plätze - viele Schüler müssen deshalb täglich ins Umland pendeln. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird sich das Problem noch verschärfen. Seit über zwei Jahren prüft die Stadtverwaltung deshalb einen Standort für eine neue Realschule im Augsburger Osten. Doch nun stellte sich heraus, dass das städtische Grundstück an der Hans-Böckler-Straße in Lechhausen offenbar gar nicht für eine solche Bildungseinrichtung geeignet ist: Es ist zu klein, für eine Turnhalle und Sportflächen müsste Land zugekauft werden. Publik wurde dies nicht im zuständigen Bildungsausschuss, sondern durch einen Schlagabtausch zwischen der Regierungskoalition in sozialen Netzwerken. Das sorgt für Ärger.

