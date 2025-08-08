Diese vier Studios in Augsburg und Umgebung bieten die Trendsportart Reformer-Pilates an

Als „Körperübungsgerät“ wurde der heutige Reformer von dem deutschen Fitnessexperten Joseph Pilates bereits in den 1920er-Jahren konzipiert. Jetzt erlebt der Sport ein Comeback – Reformer-Pilates ist beliebter denn je. Ziel des Ganzkörpertrainings ist es, die Tiefenmuskulatur zu stärken und die Haltung zu verbessern. Wer die Matte also einmal gegen den Reformer tauschen möchte, hat einige Studios in Augsburg und Umgebung zur Auswahl.

1 Miloa Reformer Pilates

Seit Anfang des Jahres gibt es im Augsburger Textilviertel ein speziell auf Reformer-Pilates ausgerichtetes Studio. Für etwa eine Stunde auf dem Reformer-Gerät zahlt man 30 Euro. Eine Mitgliedschaft, bei der man vier Kurse im Monat besuchen kann, kostet 99 Euro und läuft automatisch für sechs Monate. Für diejenigen, die mit vier Stunden im Monat nicht hinkommen, gibt es auch eine Lösung - das Studio bietet eine Mitgliedschaft an, die acht Stunden im Monat beinhaltet. Wer sich nicht binden möchte, kann sich auch für die flexiblen Pakete entscheiden - beispielsweise kann eine Zehnerkarte für 250 Euro erworben werden. Wichtig für die Teilnahme an Kursen: rutschfeste Socken und Pünktlichkeit sind Pflicht. Im Anschluss an den Kurs kann man sich ein Heißgetränk an der Bar genehmigen.

Adresse: Am Schäfflerbach 11, 86153 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag 7.30 bis 20 Uhr, Dienstag 7 bis 20 Uhr, Mittwoch bis Freitag 8 Uhr bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 17 Uhr

E-Mail: service@miloapilates.com

Website: www.miloapilates.com

2 Senses Café & Studio

In unmittelbarer Nähe des Roten-Tor-Parks ist seit Kurzem das 200 Quadratmeter große Senses-Studio zu finden. Es ergänzt Reformer-Pilates mit klassischem Yoga und Pilates auf Matten. Ein Café gehört zum Studio dazu. Auch hier bezahlt man für eine Stunde Reformer Pilates 30 Euro. Wer die Matte präferiert, bezahlt für Yoga und Pilates mit 22 Euro etwas weniger. Das Studio arbeitet generell mit einem Credit-System: Für 12 Credits müssen 115 Euro ausgegeben werden, die beispielsweise für vier Reformer-Pilates-Stunden genutzt werden können.

Adresse: Remboldstraße 1b, 86153 Augsburg

Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Dienstag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr

Telefon: 01575/7058664

E-Mail: info@studio-senses.de

Website: www.senses-augsburg.de

3 Auráya Pilates Reformer Studio

Dieses Studio für Reformer-Pilates liegt im Augsburger Stadtteil Göggingen und bietet Kurse für alle Niveaustufen an. Eine Schnupperstunde kann anfangs für 35 Euro gebucht werden. Die „Private Session“ ist für diejenigen richtig, die Eins-zu-Eins-Betreuung am Reformer-Gerät wollen. Das Angebot hat allerdings seinen Preis: Vier Stunden kosten 520 Euro. Das Studio bietet für Flexibilitätsliebende Vierer- bis Zwölferkarten an oder aber Mitgliedschaften, die bei 111 Euro starten.

Adresse: Buchinger Straße 17, 86159 Augsburg

Öffnungszeiten: Dienstag 8.30 bis 18 Uhr, Mittwoch 8.30 bis 14.30 Uhr und 16.30 bis 21 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 19.30 Uhr, Freitag 8.30 bis 16.30, Samstag bis Montag geschlossen

Telefon: 0177/8764468

Website: www.eversports.de/s/auraya-pilates-reformer-studio

4 Lumé Reformer Pilates and more

Auch in Neusäß kommen Reformer-Pilates-Begeisterte auf ihre Kosten, ohne ins Augsburger Stadtzentrum zu müssen. Für Neulinge gibt es ein Kennenlern-Angebot für 20 Euro für einen Kurs. Wer schon länger dabei ist, kommt auch hier mit dem Credits-System in Berührung: Für acht Credits, also Kurse, müssen 185 Euro bezahlt werden. Ein Einzelticket kostet bei Lumé 27 Euro. Auch dieses Studio bietet für ein regelmäßiges Training auf dem Reformer-Gerät entsprechende Mitgliedschaften an. Dabei kann man für 88 Euro im Monat vier Kurse besuchen. Der Monatspass hat eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten. Für acht Kurse im Monat gibt es eine erweiterte Mitgliedschaft von monatlichen 168 Euro. Anti-Rutsch-Socken müssen auch hier während des Trainings getragen werden.

Adresse: Piechlerstraße 18, 86356 Neusäß

Telefon: 0152/25139135

E-Mail: hello@lume-reformer-pilates.de

Website: www.lume-reformer-pilates.de