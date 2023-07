Am Wochenende: Zugausfälle auf der Strecke von Augsburg zum Ammersee

Weil bei der Bahn Personal fehlt, fahren am Wochenende nicht alle Züge der Bayerischen Regiobahn wie geplant. Einen Ersatzverkehr mit Bussen gibt es auch nicht.

Wer das Sommerwetter für einen Ausflug mit dem Zug vom Raum Augsburg in Richtung Ammersee nutzen will, muss sich an diesem Wochenende auf Einschränkungen einstellen. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilt, werden am Samstag und Sonntag (15. und 16. Juli), auf der Bahnstrecke von Augsburg nach Weilheim und Schongau morgens und in den Abendstunden kurzfristig Züge ausfallen. Unterbrochen sind die Fahrten zwischen Mering und Geltendorf. Als Grund nennt die BRB kurzfristige Personalausfälle beim Streckenbetreiber, der DB Netz AG.

Bahnstrecke Augsburg - Ammersee: Ausfälle vor 8.30 und nach 19.30 Uhr

Laut Mitteilung kommt es an beiden Tagen von Betriebsbeginn bis 8.30 Uhr und ab 19.30 Uhr bis Betriebsende in beiden Richtungen zu Zugausfällen. Aufgrund der Kurzfristigkeit und des Personalmangels bei den Busunternehmen habe bisher auch kein Busnotverkehr eingerichtet werden können, so die BRB. Die Züge müssten ersatzlos ausfallen. Fahrgäste verweist das Bahnunternehmen auf seine Internetseite (www.brb.de); dort gibt es Sonderfahrpläne zum Download. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan, heißt es. (jöh)

