Asylunterkunft im Hotel: Der Landkreis Augsburg lässt seine Pläne fallen

Neue Wendung im Fall der geplanten Asylunterkunft an der Stadtgrenze zu Augsburg: Der Landkreis Augsburg lässt seine Pläne, in einem Hotel 440 geflüchtete Männer unterzubringen, nun überraschend fallen. „Unser Vertragspartner Novum Hospitality hat uns heute darüber informiert, dass er uns nicht mehr verbindlich zusichern kann, dass aufgrund der bestehenden Differenzen mit dem Grundstückseigentümer der mit uns geschlossene Beherbergungsvertrag für die Laufzeit von sechs Monaten konfliktfrei realisiert wird. Unabhängig von der rechtlichen Bewertung der Angelegenheit, können und werden wir das Hotel unter diesen Voraussetzungen nicht belegen“, teilte Landrat Martin Sailer am Mittwochnachmittag mit.

Wie berichtet, hatte der Landkreis im Hotel auf dem Gelände des Güterverkehrszentrums kurzfristig 440 Geflüchtete unterbringen wollen. Man habe mit diesem Plan vermeiden wollen, dass erneut Schulturnhallen oder Landschulheime umgewidmet werden müssen. Noch im September hätten die ersten Geflüchteten ankommen sollen, bis Ende des Jahres sollten die beiden Hotels - ein klassisches Haus und ein Haus für Gäste, die länger bleiben - voll belegt sein sollen. Doch daraus wird nun nichts.

Ende vergangener Woche habe der Rechtsanwalt des Grundstückseigentümers den Landkreis darüber in Kenntnis gesetzt, dass die bestehenden vertraglichen Vereinbarungen nicht rechtmäßig seien. „Mehr als überraschend wurde uns zeitgleich mitgeteilt, dass die Eigentümerseite den bestehenden Vertrag gerne selbst übernehmen würde – allerdings mit einer Vertragslaufzeit von über einem Jahr und damit deutlich länger als mit unserem bisherigen Vertragspartner vereinbart“, so Sailer. Der Eigentümer habe zudem angeboten, weitere 1000 Unterbringungsplätze zu schaffen. Es sei ihm also nicht darum gegangen, dass im Hotel keine Geflüchteten unterkommen, sondern dass er selbst von der Situation finanziell profitiere.

Offen bleibt laut Sailer, wie es nun weitergeht. Die 66 Männer, die kommende Woche ankommen, werden zunächst im ehemaligen Impfzentrum in Gablingen untergebracht, das als Notunterkunft dient. Danach stünde nur noch das Schullandheim Dinkelscherben zur Verfügung, bevor man über die Schließung von Schulturnhallen sprechen müsse. (AZ/nip)

