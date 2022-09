Bus und Tram im AVV werden wohl knapp zehn Prozent teurer

Plus Nach dem Auslaufen des Neun-Euro-Tickets sieht es nach einer eiskalten Dusche für Fahrgäste in der Region Augsburg aus. Endgültig beschlossen ist das noch nicht.

Die steigenden Energiepreise werden auch Nutzer und Nutzerinnen des Nahverkehrs im Raum Augsburg treffen: Nach dem Auslaufen des Neun-Euro-Tickets Ende August (allein die Stadtwerke verkauften 235.000 Tickets im dreimonatigen Aktionszeitraum) kommt zum Jahreswechsel wohl eine eiskalte Dusche. Gemäß der Indexberechnung, die unter anderem Energiepreise und Personalkosten berücksichtigt und auf deren Grundlage die Tarife angepasst werden, würden die Tickets im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) um 9,9 Prozent teurer werden. Endgültig beschlossen ist das noch nicht, allerdings zeichnet sich dieser Schritt ab.