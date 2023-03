Das neue Tesla-Autohaus in Gersthofen hat jetzt geöffnet

Im ehemaligen Porsche-Zentrum in Gersthofen hat jetzt der E-Auto-Bauer Tesla eine Niederlassung eröffnet. Bald sollen dort auch die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden.

Der E-Auto-Hersteller Tesla hat sein neues Autohaus in Gersthofen bei Augsburg eröffnet. Nachdem bereits seit der zweiten Februarhälfte Beratung und Probefahrten für Kunden und Interessenten angeboten wurden, ist die Niederlassung nach Angaben des Konzerns zu Beginn dieser Woche nun offiziell eröffnet worden. Tesla hat die Räume des ehemaligen Porsche-Autohauses nahe der B17 übernommen, nachdem der Sportwagenhändler in einen Neubau direkt nebenan umgezogen ist.

Tesla-Autohaus Augsburg: Rund 2200 Quadratmeter Fläche

Das neue Tesla-Center verfügt dem Unternehmen zufolge auf rund 2200 Quadratmetern über einen Schauraum für Ausstellungsfahrzeuge, einen Werkstattbereich mit Hebebühnen und Autowäsche und biete zudem die Möglichkeit für Fahrzeugauslieferungen. Die Auslieferung von Neufahrzeugen in Augsburg soll im Laufe des zweiten Quartals 2023 beginnen.

Neben Gersthofen gibt es auch neue Tesla-Autohäuser in Ingolstadt und Fürth. Zusammen mit den schon bestehenden Standorten, unter anderem in München und Neu-Ulm, verfüge Bayern deutschlandweit über das dichteste Netz an Tesla-Standorten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. (jöh)