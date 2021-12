Region Augsburg

06:30 Uhr

Das zweite Corona-Jahr legt in Augsburg und der Region viele Probleme offen

Plus Die vierte Corona-Welle hat es in sich. Kliniken in der Region sind so belastet, dass Patienten ausgeflogen werden. Die Krawallnacht zeigt: Es brodelt in der Gesellschaft.

Von Jörg Heinzle

Es war ein Auf und Ab - das zweite Corona-Jahr in Augsburg war geprägt von Unsicherheit, zwischendurch Hoffnung und Enttäuschungen. Anders als im Jahr 2020, als die Stadt Augsburg in der zweiten Corona-Welle zeitweise mit die höchsten Inzidenz der Republik hatte, gab es dieses Jahr zumindest keine traurigen Rekorde. Von einer Entspannung ist man aber weit entfernt. Vor allem die Situation an der Uniklinik ist dramatisch. Aber auch in den Arztpraxen ist die Belastung groß. Das Personal arbeitet am und über dem Anschlag, es ist zunehmend erschöpft und frustriert. Manche geben deshalb auf. Wer krank wird, kann derzeit nicht mehr damit rechnen, dass er so gut versorgt wird, wie man das bisher in einem hoch entwickelten Land wie Deutschland gewohnt war. Keine guten Aussichten für das Gesundheitssystem in unserer Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

